Tanxugueiras no Set de Unplugged de Radio Pontevedra

Cóntan as Tanxugueiras, falando do seu segundo disco, que a vida ten dúas caras. Ten momentos contrapostos, que saben ás veces doce e ás veces amargo. Unha dualidade inevitable que equilibran con tento e delicadeza, con forza e carácter, as Tanxugueiras.

Sangue novo para revitalizar e actualizar a tradición da música oral do país, unha formación que no seu segundo disco consegue dar unha nova vida e un novo significado as coplas que se cantan dende antigo en Galicia. ‘Contrapunto’ é un disco de dez temas siameses, cinco caras e cinco cruces de diferentes momentos da vida narrados a través das letras que as pandereiteiras mantiveron vivas ata hoxe. Palabras con pasado para describir o presente a través de voces destas tres mozas e de sonoridades de diferentes estilos.

Unha proposta que expande as posibilidades da música tradicional e a sitúa a base de forza e empoderamento nos mesmos escenarios que estilos como o pop ou o indie.

Se queredes coñecer máis do novo disco de Tanxugueiras, deixámosvos a súa canle de Spotify, para escoitar a versión de estudio da canción que acaban de interpretar no noso Set de Unplugged, "Perfidia"