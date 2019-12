Cuatro personas ingresadas por Fiebre Q

Tres personas han tenido que ser ingresadas en el Hospital San Pedro de Logroño por Fiebre Q, y otra más ha tenido que ser hospitalizada en Malaga por el mismo motivo. Así lo ha confirmado la consejería de Salud a la Cadena Ser de La Rioja. Estos cuatro nuevos casos se unen a los otros 9 afectado en los últimos meses y que ya están en sus domicilios.

Estos nuevos casos corresponden a dos expediciones que en los fines de semana del 9 y 16 de noviembre estuvieron en la misma zona. Los afectados, al parecer, estuvieron en contacto directo con animales. Y es que la 'Fiebre Q' se transmite a los humanos a través de los animales como ovejas, cabras y vacas. Según ha podido saber Radio Rioja, el contagio pudo producirse en una casa rural de Jalón de Cameros, de la que es propietaria la alcaldesa Raquel Sáenz, que ha declinado hacer declaraciones a la espera de una confirmación oficial.

Mientras, la Consejería de salud ha confirmado a la Cadena Ser que se ha puesto en contacto con la propietaria del alojamiento rural para facilitar las recomendaciones que debe seguir. Entre otras, la eliminación adecuada de los restos de partos o abortos del ganado, así como evitar el contacto de turistas con animales de la granja.

Además, la consejería de manera preventiva ha contactado con las personas que durante el fin de semana del 22 al 24 de noviembre estuvieron alojados en esa casa rural. Ninguno de ellos presenta síntomas.

Fiebre Q

El contagio de esta enfermedad se produce a través del animal afectado por lo que no hay riesgo de una epidemia o un contagio masivo, ya que no se trasmite de persona a persona. Es una enfermedad muy similar a la gripe, aunque se trata con antibióticos. Si se trata a tiempo no genera ningún problema, pero si se ignora puede cronificarse.