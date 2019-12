La Diputación promueve una campaña de consumo responsable en materia de igualdad

La Diputación de Segovia, a través del Servicio de Consumo del Área de Asuntos Sociales, ha puesto en marcha una campaña de sensibilización en la elección de los juguetes para los más pequeños que pretende fomentar la igualdad, aprovechando las fiestas navideñas. Para ello, se está difundiendo un díptico informativo por todos los ayuntamientos, asociaciones, colegios e institutos de la provincia, que pretende sensibilizar conciencias que contribuyan a la elección de juguetes no sexistas.

La diputada delegada de Servicios Sociales, Azucena Suárez y el responsable del servicio de Consumo de la institución provincial, Roberto Santos han presentado esta campaña que, bajo el lema ‘Elegir un juguete no es un juego’ esconde un decálogo de diferentes consejos encaminados a lograr una reflexión individual o conjunta de toda la sociedad, “que permita desde las edades más tempranas y con nuestras conductas, actitudes y decisiones más cotidianas, contribuir a que con la elección de un juguete, no minemos ni limitemos sensibilidades y potencialidades de desarrollo personal, sobre todo, de uno de los sectores más débiles y a los que especialmente debemos proteger más, la infancia”, según ha manifestado la propia diputada.

Esta acción se enmarca dentro de un amplio abanico de otras actuaciones que como fin último y entre otros objetivos, quieren confluir en la erradicación de la lacra social que supone la violencia de género en nuestra sociedad. Por eso, tal y como ha declarado Azucena Suárez, “con la proyección dada en la Estrategia 20.20, desde la Diputación se invita a realizar una profunda reflexión para que en nuestras decisiones y aprovechando las fechas navideñas, regalemos igualdad”.

Desde la campaña, se transmiten mensajes como que no hay juguetes ni colores de niños o de niñas, que se aprende jugando y el juego debe ser espontáneo, no dirigido por cuestión de sexo, o que los juguetes no deben ser usados para reproducir estereotipos. Además, pone el énfasis en que los juguetes deben reflejar que somos iguales desde la diferencia, y que precisamente ahí está el secreto de la diversidad.

Por último, la diputada ha aprovechado la oportunidad para animar a los segovianos a realizar estas compras, responsables en materia de igualdad, en los comercios de nuestra provincia que ofrecen todas las garantías, además de un trato cercano y de confianza.