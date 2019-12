Hoy se entregan los II Premios Carles Santos de la Música Valenciana

Con motivo de la segunda edición de los Premios Carles Santos de la Música Valenciana, Hoy por Hoy Locos por Valencia se traslada al Teatre Principal de València para vivir en directo los preparativos de la gala. Con nosotros estarán, Vicent Marza, Conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Magda Landete, Directora Adjunta de Música y Cultura Popular, además de alguno de los grupos participantes.

También conoceremos con detalle el proyecto educativo 'Com sona l'ESO', que "aúna educación y cultura a través de la música, en estado puro", y que recibirá el Premio de Honor de la Música Valenciana 2019.

Nominaciones

Las nominaciones han sido decididas por un jurado formado por miembros de las principales asociaciones profesionales de la escena musical valenciana entre las candidaturas recibidas hasta el 4 de octubre.

Las nominaciones de los Premios Carles Santos de la Música Valenciana son, en la categoría de mejor diseño: Ortogràfic, por el disco de Ed Bloom, 'Ed Bloom'; Fran Rodríguez por el disco de Valira, 'Ecos de aventura'; Antonio Mateo y Ariadna Rodríguez, por el disco de Tardor, 'El mal pas', y Víctor Puchalski y Enric Alepuz, por el disco de Gener, 'Cante el cos elèctric'. Los nominados a mejor gira son Zoo, El Diluvi, Mafalda y Harmonia del Parnàs.

Las nominaciones a mejor vídeo son: Prozak Soup, por 'Come on'; Badlands, por 'Weak men cherish'; El Diluvi, por 'Heroïnes de la fosca nit'; Xavi Sarrià y Roba Estesa, por 'Com animals salvatges'. Los nominados a mejor artista revelación: La Fúmiga, Jazzmatics, Valira y Caguama Trio.

En la categoría de mejor disco de canción de autor se ha nominado a Miquel Gil, por 'Geometries'; Mireia Vives y Borja Penalba, por 'Cançons de fer camí'; Feliu Ventura, por 'Convocatòria', y Mara Aranda, por 'Trobairitz'.

Las personas y grupos nominados al mejor disco de música de repertorio (clásica y contemporánea) son: Spanish Brass, por 'XXX'; David Fons, por 'Viola Oppression'; Ensemble de Flautas, por 'Pachamama. Dances of the Earth', y Josep Vicent & Adda por 'Música per a les emocions'.

Las nominaciones a la categoría de mejor disco de fusión y mestizaje son: El Diluvi, por 'Junteu-vos'; La Trocamba Matanusca, por 'A pic i pala'; Insoma, por 'Incandescent', y El Tio la Careta, por 'Grita Rebélate'.

Los nominados y nominadas a mejor disco de jazz son Viktorija Pilatovic, por 'The only light'; Tariq, por 'Tariq'; Ales Cesarini & Payoh Soul Rebel, por 'Dandelion', y David Pastor, por 'Film session'.

En la categoría de mejor disco de música familiar, los nominados son: Ramonets, por 'Fes-ho tu mateix'; Rodamons Teatre, por 'Emocioanant'; La Pop, por 'Vol.2', y Canta Canalla, por 'Revolucions per menuts'.

Los nominados a la categoría de mejor disco de música tradicional son: Sis Veus, por 'Els dies i les dones'; Spanish Brass y Carles Dénia, por 'Mira si hem corregut terres'; Xavier de Bétera, por 'Empremtes', y Aljub, por 'De les restes dels naufragis'.

Los nominados al mejor disco de música urbana son: Tòrtel y Jordi Sapena, por 'Cuineres i cuiners'; El Hombre Viento, por 'Del amor y otras historias'; Fran Yera, por 'Cuidados Violentos', y Tesa, por 'Rural'.

Las personas y grupos nominados a mejor disco de recuperación del patrimonio son: Èlia Casanova, por 'L'Universo sulla pelle'; Capella de Ministrers, por 'El Grial'; Capella de Ministrers, por 'Lucretia Borgia', y Harmonia del Parnàs, por '15'.

Las y los artistas nominados a mejor disco de pop son: Sole Giménez, por 'Mujeres de música'; Verdcel, por 'Bifocal: ras i pols'; Mireia Vilar, por 'La Plaga', y Gener, por 'Cante el cos elèctric'.

En lo referente a la categoría de mejor disco de rock, se ha nominado a Neus Ferri, por 'Canciones de amor al odio'; Mafalda, por 'Palabras forman caos'; Funkiwis, por 'Baile de buitres', y Tardor por 'El Mal Pas' '.

Por último, las canciones nominadas a la categoría de mejor canción son: 'Heroïnes de la fosca nit', d'El Diluvi; 'Ona electromagnètica', de Gemma Vanyó; 'Baile de buitres', de Funkiwis, y 'Mediterrània', de La Fúmiga. El ganador en la categoría de mejor disco saldrá de todos los trabajos nominados a las categorías de disco.

Este año, como novedad, se incorpora el premio del público, que se otorgará por las votaciones recibidas telemáticamente entre todos los álbumes que concurren como nominados a las categorías de mejor disco.