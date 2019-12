Muere Teimoso, el león del Bioparc

Teimoso llegó a Bioparc Valencia procedente del Zoo de Lisboa (Portugal) en 2010 acompañado de dos hembras, Luana y Sortuda, para formar un grupo reproductor de la subespecie de león de Angola (Panthera leo bleyenberghi). A los pocos meses nacieron las primeras crías y desde entonces otras camadas, de las que podemos ver en el parque a las hembras Tata y Shanga.

Nacido el 27 de julio de 2005 en Lisboa, Teimoso ha disfrutado de cerca de diez años de su madurez en Valencia, donde ha gozado de buena salud hasta que hace unos meses sus cuidadores empezaron a observar síntomas de enfermedad, pues había perdido el apetito y mostraba señales de que no se encontraba bien. El equipo técnico del parque procedió a realizar diferentes pruebas, varias analíticas y ecografías y todo indicaba que se trataba de un proceso inflamatorio intestinal crónico frecuente en felinos. Rápidamente se comenzó a aplicar el tratamiento correspondiente, si bien los problemas se incrementaron ya que dejó de comer y no respondía bien a la medicación. En los últimos días evidenciaba una gran pérdida de su condición física, con claros indicios de sufrimiento y sin calidad de vida, por lo que no tenía sentido prolongar su agonía y se ha decidido practicarle una eutanasia. A la espera de recibir los resultados definitivos, en la necropsia se ha podido observar las lesiones y deterioro típicas de un animal de su avanzada edad y todo apunta a que podría tratarse de un proceso oncológico en el tracto intestinal.

Leones en Bioparc València / Bioparc

Con la característica fisionomía de los leones de Angola, que muestran una preciosa melena, Teimoso ha ejercido de "rey" de la manada y su porte impresionaba a todos los visitantes, especialmente cuando hacía valer su potente rugido que retumbaba en todo el parque. Los cuidadores destacaban el buen carácter de Teimoso, pues facilitaba los trabajos más complicados como los entrenamientos veterinarios para realizar las revisiones rutinarias y recordaban satisfechos cómo disfrutaba con los enriquecimientos ambientales de los días más especiales, como las celebraciones de aniversarios, Halloween o Navidad.

Hasta ahora, en Bioparc València habitaban el grupo reproductor formado por Teimoso, Sortuda, Luana, Shanga y Tata y, por otra parte, la "anciana" Fa. Podíamos verlos a diferentes horas en el kopje con sus enormes formaciones graníticas utilizadas como atalaya desde las que observan la evolución de los rebaños de antílopes y jirafas de la sabana. Cada mañana la estampa de los leones en alguna de las rocas ha sido la postal que muchos visitantes observaban e inmortalizaban en fotografías desde la cafetería del parque.

La subespecie "León de Angola" está considerada como "vulnerable" en la lista roja de especies en peligro de extinción de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Como todos los grandes depredadores, sus poblaciones han sufrido un serio declive.Habita ecosistemas dispares y se encuentra desde las lindes del bosque ecuatorial, en la República Democrática del Congo, a las sabanas de Angola, Zimbabue y Zambia, hasta el desierto del Kalahari, en Namibia y el delta del Okavango, en Botsuana, donde algunas manadas se especializan en la caza de búfalos. El león de Angola, en concreto, tan solo cuenta con dos áreas protegidas en su zona de distribución: los parques nacionales de Etosha y el Delta del Okavango, a pesar de extenderse por cinco grandes países africanos.