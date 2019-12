Aragón pedirá la devolución provisional de los bienes si Lérida recurre la sentecia

La sentencia del juzgado número 1 de Primera Instancia de Barbastro es muy clara y no deja dudas sobre la propiedad de los bienes. Es la opinión de Felipe Faci tras leer la sentencia y por ello cree que el gobierno catalán no debería continuar con el proceso judicial por los bienes en litigio. Faci señalaba que "conociendo cuál es el resultado lo que hay que hacer es cumplir y acatar la sentencia no recurrirla porque no tiene ningún sentido recurrirla" cree que esa sentencia no deja "ningún resquicio para que se pueda interpretar de otra manera".

El consejero ha anunciado además que el ejecutivo va a pedir que se cumpla provisionalmente la sentencia si, tal y como ha anunciado la consejera de cultura catalana, recurren la decisión del juez. Es la misma decisión que tomó el gobierno de Javier Lambán en el conflicto por los bienes de Sijena.

De momento el ejecutivo piensa ya en el lugar que acogerá las tablas, retablos, tallas y esculturas que fueron sacadas de 43 parroquias aragonesas. El Museo Diocesano de Barbastro asegura Faci, "puede permitir que se alojen esas piezas, en cualquier caso será algo que haya que hablar con el obispo".

Aragón y Cataluña

El responsable de cultura recuerda que Aragón siempre ha intentado el acuerdo y no llegar a los tribunales, algo que no fue posible ni antes, ni ahora. La propiedad de los bienes es clara y según Faci,el gobierno catalán no debería recurrir esta decisión. Faci ha recordado además como "hubo que ir y forzar esa devolución, esperemos que ésto no sea así" y que se cumpla con la sentencia.

Respecto al conflicto catalán por los bienes de Sijena, el consejero espera que se resuelvan los 3 recursos de casación que se han interpuesto en el Tribunal Supremo porque de momento, "no nosotros no podemos hacer nada hasta que se resuelvan" y que "evidentemente nos darán la razón".