Vada: "Vine aquí para subir a Primera"

La felicidad de Valentín Vada. El centrocampista del Almería se olvida de la presión y disfruta de una gran dinámica de resultados. Diez jornadas sin perder, segundos de la fila, y dispuestos a dar un zarpazo a la clasificación en Fuenlabrada. No es fruto de la casualidad que los rojiblancos se mantengan en plaza de privilegio, y es que ensalza la labor del vestuario y del cuerpo técnico: “Estamos en una situación linda y en una posición que nos merecemos. La confianza es máxima en el vestuario y el míster nos da esa tranquilidad que luego se nota mucho en el campo”.

Fuenlabrada

Segundo contra cuarto frente a frente en el Fernando Torres. El Almería se mide a la revelación de la temporada y a Vada le motivan mucho este tipo de enfrentamientos: “Es un equipo duro, gana muchas segundas jugadas y en su campo son intratables. Hay que ir con humildad y determinación para poder ganar”. El argentino se siente muy cómodo con José María Gutiérrez, ‘Guti’, un entrenador que le da vía libre para sacar su calidad: “Me da confianza y libertad para expresarme en el campo. Agradecido porque vine en busca de confianza y me estoy haciendo mejor futbolista”.

Valientes

El Almería tiene ese punto extra de calidad que le permite sacar partidos complicados adelante. Vada defiende al vestuario y al nuevo sistema del entrenador. Tres victorias seguidas, 35 puntos en la tabla y apretando al líder Cádiz. El inconformismo es una de las claves de la magnífica campaña: “Somos un equipo y un grupo espectacular. El técnico conoce el potencial de cada futbolista y el sistema va más por la actitud que el dibujo. Nadie se esconde en el campo, queremos buscar la pelota”.

Vada abrió su corazón en sala de prensa y explicó que el Almería le firmó para un proyecto ilusionante. Nadie esconde que el objetivo es jugar la próxima temporada en Primera, y por ello no le pasa factura la presión. El argentino vive el fútbol con diversión: “Nosotros no tenemos presión. Yo estoy disfrutando y me siento un privilegiado de jugar en el Almería. Este equipo se merece el momento que está viviendo. Siento felicidad”.

Aclara que en el vestuario no se ha hablado de “presión” en las últimas semanas, porque desde su llegada, “yo vine a ascender a Primera. Cada uno se motiva para estar preparado, pero yo no noto la presión, sino felicidad por estar ahí arriba”.