Ástrid Pérez arremete contra San Ginés por la causa de Espino: "CC tiene que comparecer"

Ástrid Pérez ha roto su silencio en la SER tras conocerse el archivo de la causa contra Carlos Espino por su gestión al frente de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. "En 2010 tuve conocimiento de unas presuntas irregularidades mientras era responsable de los Centros Turísticos, mi responsabilidad era llevar esas presuntas irregularidades a los juzgados. En marzo de 2012 Coalición Canaria nos echa del gobierno, mi responsabilidad acaba cuando me echan. Quien ha tenido de la responsabilidad sobre ese procedimiento penal es Coalición Canaria desde 2012 hasta hoy", ha dicho tajantemente la alcaldesa de Arrecife y presidenta del PP de Lanzarote, Ástrid Pérez. La también ex consejera de los Centros Turísticos considera que ha sido Coalición Canaria quien ha entorpecido el procedimiento penal contra Carlos Espino durante años.

"Llevo siete años denunciando en todos los medios de comunicación que los Centros Turísticos tenían paralizado el procedimiento penal duante la época en la que (CC) gobernó con el PSOE", ha dicho Pérez en la SER. "Le pregunté en un pleno a Pedro San Ginés en 2015 por qué estaba paralizado el procedimiento penal por parte de los Centros Turísticos, ¿mercadean ustedes con el procedimiento penal de los Centros de Arte, Cultura y Turismo?", pregunté siendo consejera", recuerda la alcaldesa de Arrecife y socia del PSOE en el Cabildo y en la capital. Pérez va más allá y pide la comparecencia de los nacionalistas: "La responsabilidad es única y exclusivamente de Coalición Canaria, Coalición Canaria tiene que comparecer", ha dicho en Hoy por Hoy Lanzarote.

"Otra mentiras más de Pedro San Ginés", dice Pérez. "Pedro San Ginés puede engañar a los ciudadanos si le apetece, pero a mi no me va a engañar", ha dicho Ástrid Pérez en la SER, al que le pide que no cuente "mentiras ni películas"

"El abogado de los Centros Turísticos no planteaba impulsos procesales ante la parálisis de los procedimientos. Desde que dejé de ser consejera de los Centros Turísticos dejó de haber actividad procesal", explica Pérez. "Al abogado de los Centros Turísticos se le dió la orden, -o no, tendrá que explicarlo Coalición Canaria-, de que paralizara el proceso", añade. "Curiosamente cuando gobernaba con el PSOE, ¿qué curioso, eh?, ¿qué curioso?...", ironiza la alcaldesa. "Claro que Pedro San Ginés está en la causa como denunciante, puede engañar a la gente si le apetece pero a mi no me va a engañar, que yo soy abogada. Que no cuente películas ni mentiras, ¡otra mentira más!, ¡otra mentira más", continúa Ástrid Pérez. "Pedro San Ginés tiene que explicarle a la ciudadanía qué es lo que han hecho en ese procedimiento penal durante los últimos siete años", añade.



"En 2012 dije textualmente: aquí acaba mi responsabilidad y serán los tribunales los que decidan si se ha cometido un delito o si ha habido una muy mala gestión de los centros. Ahí ya no pinto nada", ha dicho Ástrid sobre el archivo de la causa

"Yo sigo pensando lo mismo que en 2010, Coalición Canaria que ha liderado el procedimiento penal durante estos siete años, los Centros Turísticos y Pedro San Ginés que está personado y es denunciante también son quienes tendrán que recurrir. Yo no puedo recurrir ni puedo hacer nada porque no estoy personada sobre este procedimiento", explica la alcaldesa. "Sigo pensando lo mismo que pensaba en el 2010, no suelo cambiar mucho de postura", explica.

Ástrid Pérez acusa a CC de haber "mercadeado" con el procedimiento contra Espino y haber dado "cariñitos al PSOE" mientras gobernó con ellos

"Yo no soy una loca, no digo disparates a los medios de comunicación para decir exactamente lo contrario cuatro años después. Sigo pensando exactamente lo mismo que cuando era presidenta del Consejo de Administración, desgraciadamente los que no opinaban lo mismo eran Coalición Canaria, que todo apuntaba a que mercadeó con el procedimiento. Cariñitos al PSOE, ¿sabe?, cariñitos al PSOE", ha dicho Pérez en la SER. Al mismo tiempo, Ástrid desmiente que sea ella quien está dando "cariñitos" al PSOE ahora, prueba de ello, según Pérez, es que cesaron a una concejal del PSOE: "cesamos a una concejal del PSOE y pusimos a otra", explica. Escucha la entrevista completa a Ástrid Pérez en Hoy por Hoy Lanzarote aquí: