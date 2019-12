Cuentos para todos

Este jueves, 12 de diciembre, la agenda cultural del sur de Madrid nos lleva hasta Fuenlabrada, donde se está acabando el año y por eso se incrementa la oferta de cuentacuentos, para niños a partir de 5 años hoy en la biblioteca Antonio Machado con Fernando Saldaña y sus ‘Tres reyes y un ratón’ a las 18:00 horas y para bebés hasta 4 años con Cristina Temprano en la biblioteca José Manuel Caballero Bonald a las 17:30 y a las 18:15 horas con ‘El árbol que cuenta’.

En Valdemoro la programación del festival de villancicos nos ofrece a los alumnos de los colegios Diego Muñoz Torrero y Cristo de la Salud, que se subirán a las tablas del teatro Juan Prado a las 18:00 horas.

En Pinto tenemos la exposición "THIS IS WE WHY FIGHT" de Félix Andrada, historiador del arte, docente en la Real Academia de las Artes de San Fernando. En esta muestra el autor utiliza el collage como elemento creativo. Rostros, edificios, figuras humanas, formas geométricas nos trasladan al paraíso interior del autor. Estará hasta el 26 de diciembre en la sala de Exposiciones Biblioteca Javier Lapeña.