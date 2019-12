Un punto es suficiente, pero el Getafe CF no se fía del Krasnodar

Después de tres victorias consecutivas el Getafe CF se pone el traje europeo. Ante el Krasnodar valen tanto la victoria como el empate, pero José Bordalás insiste en que “siempre jugamos para ganar y ante el Krasnodar no será una excepción”. El técnico asegura que “nunca les he dicho a mis jugadores eso ni preparamos un partido para empatar”. Bordalás no ha dado pistas previas sobre el once inicial, pero “juegue quien juegue dará la cara y absolutamente todo”.

Sobre el Krasnodar el entrenador alicantino ha indicado que es “un rival importante y que también quiere pasar”. Cuenta con la importante baja de Ari, pero cree que “no les quita potencial”. Además el partido tiene importancia económica porque una victoria supondría el ingreso de más de 1,5 millones de euros de forma directa. El balón echará a rodar a las 18:55h. en el Coliseum Alfonso Pérez.