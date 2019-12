Las burbutrizes, que para quienes todavía no las conozcan, son "amigas desde Adoratrices", es decir, son un grupo de amigas que se conocieron estudiando en el colegio alcarreño de Adoratrices y que se juntan para pasarlo bien y celebrar la amistad que las une y esto es algo que traspasa la pantalla. Solo hay que ver el vídeo que estrenaban ayer a nivel mundial y que se puede reproducir bajo estas líneas para darse cuenta de ello.

Enrique Delgado

No es la primera vez que realizan una video-felicitación de esta clase, puesto que ya pudimos verlas reivindicando que "Guadalajara no solo está en Jalisco" entre otros. Y es que estos videos no se componen solo de diversión y música, sino que trasmiten un mensaje mucho más profundo y que ensalza los valores de nuestra tierra.

Este año las protagonistas, sin desmerecer a este grupo de amigas, son las abejas. Como se puede ver y escuchar en el vídeo, la canción interpretada por Chema Abascal y Nati Baldominos, casa a la perfección con los consejos sobre cómo podemos ayudar a nivel particular al cuidado y protección de las abejas y su ecosistema. Consejos que estuvimos comentando cuando charlamos con varias de estas burbutrizes en nuestra sección dedicada a la "Filosofía de las Abejas" y que puedes reproducir a continuación.

Un video cuyo objetivo principal es concienciarnos sobre los problemas que sufre el mundo de la apicultura a la vez que aprendemos mucho sobre las abejas y cómo podemos ayudarlas. A continuación, les dejamos el vídeo para que juzguen ustedes mismos.

https://www.youtube.com/watch?v=PE1Y-caBvoU&feature=youtu.be