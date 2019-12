El PSOE de Cartagena iniciará el proceso de elección de su ejecutiva en el mes de enero

El PSOE de Cartagena va dando sus últimos pasos en su reestructuración tras la expulsión del partido de Ana Belén Castejón y el resto de concejales. La gestora del partido ha presentado su proceso para la confección y aprobación de su nueva ejecutiva municipal.

El objetivo, según Diego Conesa, Secretario General del PSRM, es "normalizar la situación" del partido en la ciudad portuaria, una vez que ya hay dirección en las seis agrupaciones socialistas de Cartagena. El proceso, que está abierto a cualquier militante, comenzará a mediados de enero y concluirá a finales de febrero con un congreso en el que es posible que esté alguien de la ejecutiva federal.

Algunas estimaciones hablan de que aproximadamente un 20% de los militantes del PSOE de Cartagena solicitó la baja tras la expulsión de Ana Belén Castejón, siendo de entre un 60 y un 70 en agrupaciones como Cartagena Norte y Cartagena Levante.

Conesa indica que no hay cifras oficiales del número de bajas que se han producido en el PSOE de Cartagena tras la expulsión de Ana Belén Castejón, cuya gestión no ha querido entrar a valorar hasta que no haya una dirección local en el PSOE, aunque reconoce que hay "cosas con las que están de acuerdo y otras con las que no".

Por otra parte considera que "es un error" llevar la llegada del AVE, la ZAL y el Puerto del Gorguel "de la mano" y ha pedido al gobierno regional un Pacto por la Justicia, otro para luchar contra la pobreza y un pacto regional sobre el agua. También se ha referido a la reunión que ha solicitado con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, para tratar medidas de regeneración del Mar Menor.