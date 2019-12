Unidas Podemos IU Equo afirma que el vallado de los terrenos de la antigua Zinsa son una auténtica chapuza

La coalición denuncia que "el vallado es una auténtica chapuza, que evidentemente nadie ha supervisado las obras nuevas, que queda todo por hacer y que esta situación vergonzosa va de la mano de la permisividad de la Consejería de Medio Ambiente, que además sigue dilatando los plazos para el vaciado de las balsas de Zinsa".

Además, califican "de despropósito urbanístico que junto a los terrenos contaminados se haya permitido la construcción del almacén de un supermercado, un hotel y la guardería del Polígono cabezo Beaza.

Unidas Podemos IU Equo ha comprobado in situ que "las obras preventivas de vallado en los terrenos son una auténtica vergüenza, un colador en toda regla, que evidencia que la Consejería de Medio Ambiente no ha supervisado absolutamente nada, o lo que es peor aún, ha dado el visto bueno a una chapuza incompleta y que no cumple ninguna función de minimizar riesgos y dar seguridad".

Desde el grupo municipal denuncian que "la empresa Cartagena Parque, encargada de instalar esta valla, solamente ha puesto un trozo donde antes no existía, a la altura de las balsas y junto al Polígono Cabezo Beaza, aunque en dicha zona no hay ningún tipo de señalización advirtiendo de los peligros".

Además, afirman desde la coalición que lo verdaderamente grave es que el resto del vallado antiguo (el original de la fábrica) no se ha tocado siquiera, y siguen existiendo los mismos peligros que antes.

Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha declarado tras la visita a los terrenos: "Los terrenos siguen siendo un colador. Sobre el vallado antiguo nadie ha actuado. Siguen los agujeros, la valla vencida, oxidada, rota y con poca altura, sin carteles avisando del peligro. "Una temeridad absoluta que sigue poniendo en riesgo la salud de la gente, incluidos los menores de edad que entran al recinto. Se ríen del pueblo de Cartagena. Este es el regalo navideño que nos hace el Gobierno Regional junto a Cartagena Parque."