La canción navideña de los Pretenders: "2000 miles"

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA #80. EMISIÓN 29/12/2019

ARTISTA: THE PRETENDERS

CANCIÓN: 2000 MILES

AÑO: 1983

La música navideña, salvo honrosas excepciones, suele ser una pesadilla. O te machacan con villancicos rancios y anticuados o te empachan con canciones más modernas pero bobas e insoportables. A pesar de todo, hay alguna escapatoria: ciertos grupos de rock y pop han hecho música navideña presentable y digna. Hoy, en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN desmenuzamos una bastante buena: “2000 miles”, de los Pretenders, publicada en noviembre de 1983, justo antes de aquella Navidad.

La cantante y líder de los Pretenders, Chrissie Hynde, comienza la canción asÍ: “Él se ha ido a dos mil millas de aquí. Está muy lejos. La nieve cae, cada día hace más frío. Te echo de menos. Los críos están cantando: él habrá vuelto por navidades”. Parece que es una canción navideña que habla de la distancia kilométrica que separa, por motivos que desconocemos, a una pareja, una familia, con una madre, un padre y unos hijos, que no están juntos y se echan de menos, y mucho más en la Nochebuena. Estrofas y estribillos avanzan mientras cae la nieve, con el precioso eco de la guitarra reverberada de Robbie McIntosh remarcando la añoranza. Las imágenes de la letra son invernales y navideñas: hay noches silenciosas y gélidas, apariciones de los ausentes en sueños, cielos púrpuras, brillos de nieve. Y acaba con esto: “Pensaré en ti, donde quiera que estés. La gente está cantando: debe ser tiempo de Navidad”. No dice que es Navidad, sino que “debe” ser Navidad. Una pieza de melancolía soberbia. Pero la dulzura de la música y la tristeza de la letra están tapando otra historia muy distinta.

Porque lo más interesante de la canción es que, con la excusa de la Navidad, Chrissie Hynde nos está hablando de otra cosa. No es la ausencia navideña por trabajo o por estudios de un familiar, no es la canción de dos personas separadas por kilómetros de tierra o mar. Es una canción sobre una muerte, una dura e inesperada muerte.

En 1982, un año antes de la publicación de “2000 miles” y cuando el grupo acariciaba las mieles del éxito tras la publicación de sus dos primeros álbumes, la tragedia llamó a la puerta de los Pretenders. Su guitarrista James Honeyman Scott era encontrado muerto tras una sobredosis de cocaína y a él está dedicada la canción. Él es a quien echaba de menos Chrissie Hynde. Su brazo derecho en la banda aparecía muerto a los 25 años de edad y con toda la carrera por delante. Se cumplía el viejo lema, daba igual si era voluntario o no: vive rápido, muere joven y dejarás un cadáver bonito. Se cerraba el círculo de la maldición del rock: no hay grupo bueno que no tenga un muerto entre sus filas, y siempre por motivos trágicos. Y eso da para lágrimas y lamentos, pero también para buenos temas.

Los Pretenders combinaban una actitud punk con canciones agradables, bien escritas y bien tocadas. Sus temas tenían clase, y también energía. La líder, Chrissie Hynde, tuvo que bregar con el talento y la adicción a las drogas de su bajista y de su guitarrista. Ambos sucumbieron, uno por la heroína y otro por la cocaína. Dejaron, eso sí, un buen legado de canciones perfectas antes de desaparecer. Ella ha seguido al pie del cañón hasta el presente. Pues eso, hoy, en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN despedimos el año 2019 con un villancico que lleva nieve de la una y de la otra, la inofensiva y la mortal. Punk blando y navidades trágicas. Parecen binomios imposibles, pero los Pretenders conseguían que no se notara ni lo uno ni lo otro con esta joyita que nos reconcilia con las canciones navideñas y que se titula “2000 miles”