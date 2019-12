Fernando Gómez, concejal de Deportes de Elda: "No se puede contentar a todo el mundo"

El concejal de Deportes de Elda, Fernando Gómez, ha pasado hoy por el programa SER Deportivos Elda – Vinalopó de Radio Elda – Cadena SER para hacer balance de 2019.

Lo primero que ha hecho el edil socialista ha sido referirse a la 39ª San Silvestre Eldense que a poco más de cuatro horas para cerrar su inscripción ha vuelto a batir el record de inscritos superando los 8.052 del año pasado. Fernando Gómez asegura desconocer dónde está el techo de la última prueba deportiva del año al tiempo que se muestra orgulloso de que cada vez haya más deportistas de élite“que quieren venir a Elda” aunque insiste en que “nuestro objetivo no es batir ningún récord porque lo que queremos es que los ciudadanos se lo pasen bien en la última tarde del año y que todo salga bien en una prueba que lleva mucho trabajo y cuya organización no es, ni mucho menos, fácil”. El concejal de Deportes de Elda reconoce que la gran cantidad de participantes hace reflexionar sobre la conveniencia, o no, de variar el punto de salida, aunque se muestra partidario de que la salida y la llegada “no estén muy separadas como ocurre ahora”.

Sin querer profundizar públicamente en el asunto, Fernando Gómez se ha referido al órdago lanzado por el C. D. Eldense para que se cumpla el compromiso de la firma de un convenio que, según los dirigentes azulgranas, adquirió el equipo de gobierno antes de las elecciones. El edil socialista ha dicho sobre este particular que “no quiero valorar las declaraciones que se hicieron en la asamblea del Deportivo del que he llegado a ser socio igual que mi familia y quiero lo mejor para el C. D. Eldense” añadiendo que “en ningún momento se prometió un convenio para cuatro años con cien mil euros por anualidad, eso no es verdad. Lo que se habló en una reunión antes de las elecciones y a lo que se comprometió el equipo de gobierno fue a celebrar un centenario como Dios manda y a firmar un convenio por ese centenario sin hablar de cantidades ni de número de años”. Sobre la anunciada reunión para mañana 31, el concejal de Deportes ha asegurado que “es una reunión interna, no oficial” remarcando que “por supuesto que hay predisposición por parte del equipo de gobierno para ayudar al Eldense pero no podemos saltarnos la Ley General de Subvenciones que advierte de que para ser beneficiario de cualquier subvención por parte de algún organismo oficial, hay que estar al corriente de los compromisos económicos con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y el propio Ayuntamiento”. Gómez recuerda que “el Eldense no se ha presentado ni ha intentado hacerlo, a las subvenciones municipales para clubes de los dos últimos años y por eso, cuando presentaron las cuentas a los socios en la última asamblea, aparecía cero euros por parte del consistorio”.

Fernando Gómez, concejal de Deportes de Elda / Cadena SER

En otro orden de cosas, Fernando Gómez asume que “se han podido cometer errores a lo largo de los últimos meses, aunque casi todos ellos se han producido por querer correr demasiado en llevar a cabo las cosas”.

Fernando Gómez no ha esquivado el asunto de las deficiencias que presentan los vestuarios de uno de los bloques de los campos de La Sismat“donde ya hemos realizado varios estudios geotécnicos que desaconsejan repararlos por las características del terreno por lo que tendremos que derruirlos y construirlos de nuevo además de acometer una nueva cantina y la instalación de césped artificial en el campo 3 que ya está adjudicado aunque, de momento, no se puede acometer dado que existe un recurso sobre la adjudicación”.

Fernando Gómez ha hablado del incremento del 15% en las subvenciones a clubes, deportistas individuales y AMPA y de la VII Noche del Deporte Eldense que se celebrará el 30 de enero próximo.

El edil socialista ha sido rotundo al asegurar que “hay que escuchar a todos los ciudadanos, pero no se puede contentar a todo el mundo porque entonces es cuando cometes errores”.