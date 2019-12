Comenzó enchuifado Breogán con dos triples: uno del ex cobista Roope Ahonen seguido de otro de Powell que abrían el partido. No quedaría ahí la cosa, otras dos canastas de los locales ponían el 10-0 nada más arrancar el partido.

Como en los anteriores cuartos, Breogán entró fuerte, muy fuerte, Primero Dago Peña asumió galones, para que más tarde, Roope Ahonen hiciese lo propio. Ourense no veía el camino al aro, solamente Alvarado y Balaban eran capaces de anotar. Los lucenses no aflojaban y pusieron la máxima diferencia, hasta el momento, en el luminoso, dieciocho puntos (52-34). Por más que lo intentaba, el Club Ourense Baloncesto no lo conseguía, no era capaz de recortar la ventaja y Breogán, de nuevo, la aumentaba para dejar un marcador al final de los primeros treinta minutos de 61-40.

En el último cuarto el Breogán, podían jugar con el tiempo a su favor y controlar el partido, pero no lo hacieron, la sangre competitiva del conjunto lucense hizo que no parasen y aumentasen la ventaja, llevándola por encima de los treinta puntos. Al final la victoria se quedó en Lugo 85-52.

Próximo partido para el Club Ourense Baloncesto, otro derbi gallego, en la cancha del Coruña. el viernes día 3 de enero del 2020.