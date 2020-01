El Xerez CD reanuda la competición el domingo en Utrera

Tras el descanso navideño, el Xerez CD ya prepara en La Granja el partido del próximo domingo ante el Utrera, fijado por el club sevillano a las doce del mediodía y que será dirigido por el colegiado cordobés, Huertas Marqués.

Pendientes de las salidas de Edu Brenes, que no entrenó el lunes con fiebre y Yeray Jiménez que han pedido salir del club, el equipo descansó el día de Año Nuevo y volverá al trabajo ya el jueves.

Con los dos futbolistas que pretenden salir al no estar contentos ni con su situación deportiva ni con la económica, no se han producido avances en las negociaciones. Los jugadores todavía del Xerez CD, pueden forzar su salida en cuanto cumplan tres meses sin cobrar, tal y como contempla la reglamentación, aunque el club cree que están actuando de forma desleal ya que se les han ofrecido cantidades a cuenta de las mensualidades y los futbolistas no han querido cobrar por partes.

Independiente de estos dos casos, el equipo afronta el regreso a la competición con las conocidas bajas del delantero Yeray Morales y de Juanma Aguilar