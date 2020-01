Qué opinan los partidos políticos del discurso de fin de año del president de la Generalitat

El fin de año político se cierra tradicionalmente con el mensaje de fin de año del President de la Generalitat, Ximo Puig y se abre con las reacciones de los distintos partidos al discurso del jefe del Consell.

Partido Popular

La presidenta regional del Partido Popular, Isabel Bonig, lo califica de vacío. Asegura que no ha resultado creíble porque no se ha centrado en los problemas de los valencianos. Bonig lamenta que Puig no admitiera que en España hoy tenemos un problema territorial serio y no defendiera la Constitución de 1978, la unidad y la soberanía nacional, la igualdad y la solidaridad. Y aprovecha Bonig para insistir en que el PP es el partido de la estabilidad, de la creación de trabajo, de las oportunidades para todos y de la libertad.

Ciudadanos

Por su parte, el síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, asegura que Puig lo que debería prometer no es un Pacto Verde, sino un acuerdo con los partidos constitucionalistas. Lamenta que Pedro Sánchez premie a los golpistas, pero los valencianos continúen con graves problemas como la infrafinanciación.

PSPV

Como es lógico, no lo ven igual en los partidos botánicos. El síndic del PSPV, Manolo Mata, pone en valor las palabras de Puig, sobretodo lo relativo al cambio climático, la cohesión territorial y la financiación autonómica como los grandes retos a los que se enfrenta la Comunitat en 2020. Mata también señala la economía circular y verde como una necesidad y una apuesta para el próximo año

Compromís

Por su parte, el síndic de Compromís, Fran Ferri, coincide en que 2019 ha sido el año del estallido de la concienciación por el cuidado de nuestro planeta, empujada por los más jóvenes y con muestras de los efectos de la crisis climática como las inundaciones en la Vega Baja y otras comarcas. Es el momento dice de impulsar políticas valientes contra la crisis climática. Además, pide que en 2020 consigamos una sociedad libre de machismo y de odio a la diversidad: una sociedad más justa y solidaria.

Unides Podem

Y la síndica de Unides Podem, Naiara Davó, cree que Puig marcó muy bien los retos de la Comunitat Valenciana para 2020, sobretodo en lo relativo a la nueva política verde. Cree que este año empieza con un acuerdo para la esperanza a nivel nacional, donde parece han tomado ejemplo del pacto botánico.