Raúl Canto: "Lo único que puedo prometer es sacrificio y esfuerzo"

Raúl Vidal, el nuevo fichaje del Bessocer UMA Antequera de fútbol sala realizó su primer entrenamiento con el equipo malagueño, líder de Segunda División.

El jugador, procedente del Cartagena, ha sido internacional con la selección española sub-18, indicó estar “encantado. Han sido muy buenas las sensaciones. Hemos trabajado un poco de físico y luego en pista me he llevado una grata sorpresa, porque a la vista están los resultados, pero me apetecía mucho ver cómo jugaban y ha sido una maravilla”.

“Con mucha ilusión y ganas. Creo que el grupo aquí es fortísimo, es como una familia. Vuelvo a repetir que a la vista está los frutos que está dando eso y vengo a aportar, sumar y dar mi granito de arena para ayudar al objetivo que tienen que es muy elogiable”.

El mes de enero viene cargado de partidos de nivel. En Liga dos primeros duelos ante adversarios que están en puestos de play-off como Talavera, en el Argüelles, y Manzanares, a domicilio, y también entre ambos encuentros la eliminatoria de octavos de la Copa del Rey en Amate frente al Real Betis FS.

“Prefiero que se me vea jugar, pero lo único que puedo prometer es sacrificio y esfuerzo. Va muy en la línea de este equipo, así que espero ayudar a Moli y a los compañeros para conseguir el objetivo”.

“La competitividad es muy grande en Segunda División. Hay muchos buenos equipos y muy buenos jugadores. Casi todos han pasado por Primera, se me vienen varios nombres a la cabeza. La Liga está muy competida y vamos a luchar por seguir en el puesto en el que estamos hasta final de temporada”.