"Estoy jodido, no merecemos tanto castigo"

Josu Uribe no podía ocultar al término del partido su decepción por la derrota ante el Arcos en Chapín. El técnico xerecista lamentó no haber hecho gol, “ellos nos marcaron en un centro, hemos tenido que jugar toda la segunda parte con un hombre menos, no se puede hablar de justicia o injusticia, todos estamos muy cabreados. Hemos hecho todo lo posible por ganar y lamentablemente, cualquier cosa que nos puede pasar, nos pasa”.

El entrenador no hace ningún reproche a sus jugadores, “porque en la segunda parte es el `uy´ permanente, hemos llegado bien por fuera sobre todo en el lado de Fran, pero no ha podido ser, la expulsión marca mucho el partido, no merecemos tanto castigo, pero esto es así”.

Uribe no elude su parte de culpa en esta situación: “Yo soy el máximo responsable, si el problema fuera de trabajo o de juego estaría preocupado, pero lo que estoy es jodido. No es excusa hablar de los que no están, pero sabéis que son importantes, que nos dan algo distinto, que yo les llamo diferentes. Cuando hemos llegado al área hemos echado de menos a esa gente. Tengo la conciencia tranquila, ojalá esto lo podamos cambiar”.

Preguntado sobre si teme por su continuidad al frente del equipo, asegura que “yo no he venido aquí a hacer dinero, he venido a trabajar, a disfrutar y meter a este equipo arriba. Estoy jodido porque no salen las cosas. El trabajo diario es extraordinario, no hay ninguna queja, me gusta el equipo y ojalá pudiese seguir trabajando con ellos y recuperar a gente”.