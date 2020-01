Vicente Carrión: "El Ministerio se está tomando a la ligera el trasvase cero"

El presidente de COAG Cartagena, Vicente Carrión, se ha referido en 'Hoy por hoy Cartagena' al trasvase cero para agricultura desde el Tajo a la Cuenca Hidrográfica del Segura en el mes de diciembre y la incertidumbre ante la que se encuentran los regantes respecto al mes de enero, Carrión habla de una "situación preocupante". El presidente de COAG Cartagena también cree que desde el Ministerio se están tomando el trasvase "demasiado a la ligera" porque "no conocen" lo que se está haciendo en el Campo de Cartagena, donde se reutiliza el agua de las depuradoras pero mezclándose con agua del trasvase, por su alta salinidad.

También ha valorado la posible declaración, por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, del acuífero del Campo de Cartagena como masa de agua con riesgo químico en su próxima junta de gobierno. Carrión rebaja la alarma ya que ese "riesgo químico" hace referencia a los nitratos, cuya presencia ya era "una evidencia", y defiende la extracción del agua del acuífero y proceder a su desnitrificación.

Considera que aunque cesase la actividad agrícola en el Campo de Cartagena el Mar Menor no se recuperaría si no se llevan a cabo otras actuaciones necesarias. Defiende que no se ha determinado la culpa del sector en la situación de la laguna, que no hay estudios concluyentes y que desde diversos sectores se están diciendo "auténticos disparates" en referencia a la cantidad de nitratos que entran en la laguna, y que considera "elucubraciones", como la cifra de 300.000 toneladas de nitratos en el acuífero. No conocen su grado de responsabilidad pero dice, están "dispuestos a asumirlo"