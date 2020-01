El Efesé se queda con la miel en los labios

El Cartagena se queda con la miel en los labios en Copa del Rey. Partidazo del conjunto albinegro, que fue superior al Girona, pero que se vio perjudicado en los momentos clave por el arbitraje y que pagó la falta de gol. Los catalanes se adelantaron en la primera parte por medio de Jonathan Soriano pero Álex Martín y José Ángel Jurado le dieron la vuelta al partido. Con el tiempo reglamentario y el añadido cumplidos, en el minuto 94, un error defensivo dejó solo a Ignasi Miquel, que igualo el partido y lo llevó a la prórroga. Con uno menos por la expulsión de Cordero, el Cartagena no pudo aguantar el tiempo extra pero Jonathan Soriano y Carlos Martínez sentenciaron a los albinegros.

Sorprendió de inicio el Girona con una línea de cinco defensas, algo que nunca había hecho en toda la temporada, y no reservó más nombres además de los que no habían viajado a tierras cartageneras. El Efesé, por su parte, jugó prácticamente con todo lo disponible, salvo con Esteve Peña bajo palos. Manu Viana ocupó el carril izquierdo, dando descanso a Forniés, y Álex Martín ocupó la banda derecha, mientras que Carrasquilla, estratosférico, volvió a la titularidad.

La primera parte del Cartagena fue prácticamente para enmarcar, y fue muy superior al Girona. Sin embargo, la falta de pegada condenó a los de Borja Jiménez, que se fueron por detrás en el marcador. Jovanovic se probó hasta cuatro veces de cabeza, dos de ellas muy claras, una que detuvo Asier Riesgo, y otra que se marchó rozando el palo. Sin embargo, era el Girona el quegolpeaba primero en botas de Jonathan Soriano, que marcó a placer dentro del área tras una jugada en la que los albinegros pidieron fuera de juego. Una mala cesión a Esteve casi provoca el segundo, pero el cancerbero sacó la bola sobre la línea de gol.

En la segunda mitad el Girona arrancó mejor que el Cartagena, que no estuvo tan cómodo como en la primera. Sin embargo, los gerundenses no tuvieron grandes ocasiones salvo alguna jugada trabada en el área albinegra. Según pasaban los minutos el Cartagena, necesitado de goles, se fue echando para arriba, aunque las ocasiones no llegaban. Quizá cuando peor estaban los albinegros, en cinco minutos mágicos, el partido daba un giro de 180 grados. Primero Álex Martín, que entró como una moto para rematar un centro desde la izquierda y después José Ángel Jurado, de libre directo, consumaban la remontada. Por delante quedaban aún 15 largos minutos.

Los visitantes se echaron arriba buscando el empate y el Cartagena se encerró dispuesto a defender el resultado con uñas y dientes. El colegiado perdonó la expulsión a Jordi Calavera por un agarrón a William pero no tuvo piedad con Cordero, que vio la segunda amarilla en el minuto 87. Con inferioridad numérica, y los cuatro minutos de añadido cumplidos, llegó el jarro de agua fría. Tras un despeje albinegro los visitantes se volvieron a hacer con el partido y encontraron solo a Ignasi Miquel dentro del área albinegra, que cruzó el balón fuera del alcance de Esteve. El partido se iba a la prórroga y el Cartagena estaba con un hombre menos.

La prórroga volvió el partido loco por momentos aunque el Girona tuvo varias ocasiones en los primeros minutos. Respondió el Cartagena por medio de Caballero pero su cabezazo se marchaba desviado. En la segunda mitad de la prórroga, y cuando el partido parecía que se marcharía a los penaltis, Soriano, de cabeza, hacía el segundo de su cuenta particular y adelantaba a los suyos. Minutos después, con el Efesé volcado al ataque, Carlos Martínez se plantaba ante Esteve y le batía con una vaselina. El partido no dio para más y el Cartagena caía eliminado, viendo frustadas sus opciones de recibir a un Primera. Aún así, el partido de los de Borja Jiménez fue muy meritorio y merecieron mucho más.