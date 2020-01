El Jimbee Cartagena se impone a ElPozo y pasa a cuartos de Copa del Rey

Vibrante partido el vivido este martes en el Palacio de los Deportes de Cartagena entre Jimbee Cartagena y ElPozo Murcia, en octavos de final de Copa del Rey. Los locales lograron imponerse tras una gran primera mitad y una segunda en la que primó el rigor defensivo y en la que ambos metas se hicieron notar. Como ya sucediera hace dos años, aunque aquella vez fue en penaltis, el equipo cartagenero elimina a su eterno rival de la Copa del Rey y pasa a cuartos de final, tras un final de partido digno de infarto, en el que los visitantes empataron el partido a falta de dos minutos y los meloneros se volvieron a adelantar a falta de 17 segundos.

Los de Duda, que no se pudo sentar en el banquillo, jugaron más motivados que sus rivales y eso marcó la diferencia. Tras no entrar en Copa de España, tenían que aprovechar este título para poder hacer algo grande. Aún así, el partido arrancó igualado, aunque se fue decantando hacia el lado local. De hecho, las primeras ocasiones fueron charcuteras. Primero Felipe Valerio firmó una buena jugada personal que Álex no pudo culminar, seguida de una vaselina que adivinó muy bien Raúl. El Jimbee respondió con un tiro al palo de Eka y con dos ocasiones claras de Solano, que pese a no marcar hizo un partidazo.

El Jimbee se encontraba cada vez mejor en la pista y firmó minutos muy buenos, con dos ocasiones clarísimas de Attos y Eka casi sobre la línea de gol, que Fede salvó de forma casi milagrosa. El meta ya no pudo hacer nada en el primer gol del partido, obra de Mellado, a la salida de un córner. Un gol que iba a valer oro y que los cartageneros iban a defender con uñas y dientes.

En la segunda mitad arrancó bien ElPozo, que cada vez se fue metiendo más en el partido. De hecho, parecía que el empate iba a llegar de un momento a otro. Raúl se convirtió por enésima vez en el salvavidas del Jimbee, sacando varias ocasiones manifiestas de gol, entre ellas una de Fernando y otra de Álex, tras una triengulación muy buena de los jugadores murcianos.

En torno al ecuador del segundo periodo el Jimbee conseiguió superar el bache y, a fuerza de una buena presión y de intensidad defensiva, estuvo cerca de sentenciar el partido. Juanpi primero avisó con un disparo que tuvo que detener Fede y minutos después Franklin firmó una jugada maravillosa que puso en pie a todo el Palacio de los Deportes: cogió el balón en la banda derecha y, tirando dos sombreros, logró deshacerse de dos defensores charcuteros y plantarse ante Fede, que sacó el disparo del brasileño.

En vista de que no llegaba el necesario empate, Giustozzi decidió sacar el juego de cinco, una de las especialidades de ElPozo. El Jimbee tuvo serios problemas para defender la superioridad numérica y, a falta de dos minutos para el final, Andresito lograba la igualada. La afición murciana en el Palacio despertaba pero no le duró mucho la alegría. Fede tuvo que sacar un disparo de Franklin y, cuando el partido se iba a la prórroga, a falta de solo 17 segundos para el final, Juanpi volvía a adelantar a los suyos.

Se desataba la locura en el Palacio de los Deportes pero el partido no acabó allí pese al poco tiempo que le quedaba al choque. Álex tuvo una ocasión clara para poner el 2-2 en el marcador pero su disparo se iba lejos de la meta de Raúl. En la siguiente jugada, y ya sobre la bocina, Attos, a puerta vacía, ponía el 3-1 definitivo mientras la alegría local se desbordaba sobre el parquet.

El Jimbee sigue adelante en la competición copera a la búsqueda de poder dar una sorpresa mientras que el equipo charcutero tendrá que centrarse en Copa de España y Champions League, además de la liga.