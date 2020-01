Mario Cervera "Estamos hartos de que las administraciones nos deseen suerte y no soluciones"

El alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera ha manifestado textualmente "estoy, estamos hartos de que las administraciones nos deseen suerte, pero no nos den soluciones".

Declaraciones del alcalde de Los Alcázares, que ha hecho tras las nuevas inundaciones que ha vuelto a sufrir su municipio tras las lluvias de estas últimas horas que ha provocado que las calles y carreteras de acceso al pueblo se inundaran y los vecinos se vieran de nuevo achicando agua de viviendas, comercios y garajes.

Cervera ha dicho que "están hartos de depender de la valía de los Servicios de Emergencia".

"Que las administraciones pertinentes saben las soluciones y no se trata de desbordamientos de ramblas como dicen, se trata de ramblas sin cauce".

El alcalde de Los Alcázares se ha hecho varias preguntas: ¿Cuántas veces tiene que ocurrir esto?. ¿Cuántas veces se tienen que inundar nuestras casas?.

"Nuestros vecinos no pueden más, no pueden soportar más el miedo que sufren cada vez que llueve, esto no es política, es justicia por los derechos a una vida tranquila para los alcazareños", ha explicado Mario Cervera.

¿Se van a entretener en el pin pan pun puntico?. ¿Cuántas inundaciones tiene que sufrir Los Alcázares para que me reciba el presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia?, se pregunta Cervera.

Finalmente, el alcalde de Los Alcázares ha manifestado que "desde su ayuntamiento se está haciendo todo lo que saben, lo que pueden y lo que está en sus manos, pero que ya es hora de que las administraciones se retraten y la ciudadanía vea si a estas les importan las personas".