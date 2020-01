La escritora Samanta Schweblin abre los encuentros de los Premios Mandarache

El concejal de Cultura, David Martínez, ha dado a conocer los datos oficiales de participación del Premio Mandarache de este año, con un total de 6.072 personas inscritas en esta categoría y 636 comités de lectura formados por casi 4.000 jóvenes de entre 15 y 30 años. El premio Hache con 326 comités de lectura integrados por casi 2.000 adolescentes entre 12 y 14 años. Y los clubes de lectura para mayores de 30 años, formados por 420 personas provenientes de los 30 clubes de lectura y tertulia literaria.

Se trata de la edición más participativa de la historia del proyecto Mandarache, superando losdatos de participación del año anterior. Más de 62.000 personas han participado en este proyecto en sus 16 años de vida, "podemos presumir en Cartagena de contar con el jurado literario más numeroso del mundo" afirmaba el concejal.

La autora de 'Kentukis', Samanta Schweblin, expresaba que siente mucha curiosidad por realizar el encuentro con los lectores, ya que "desde esa edad se lee de una manera muy interesante, con una energía y con una emoción que todavía no está ajustada a nada, se lee de una manera muy sincera, no me imagino un mejor jurado que este", eran las palabras de la autora.

Posteriormente ha tenido lugar el encuentro principal celebrado en el Paraninfo con seiscientos estudiantes de secundaria. Por la tarde participará en una sesión especial con los quince jóvenes del taller literario Libreta Mandarache en la biblioteca del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQVA). Para terminar presentará su novela en un encuentro con estudiantes universitarios, clubes de lectura y abierto al público en general, a las 19:30h en la Fundación Cajamurcia.

Sus actividades finalizarán el jueves 23 con dos encuentros: uno a las 09:00h en el IES El Bohío y el último a las 11:00h en la Fundación Caja Mediterráneo con doscientos estudiantes de secundaria.

SOBRE SAMANTA SCHWEBLIN

Samanta Schweblin, escritora argentina residente en Berlín, es una de las autoras en lengua castellana con más repercusión internacional y tiene en su haber algunos de los reconocimientos literarios más importantes; como por ejemplo el Premio Casa de las Américas (Cuba), el Premio Juan Rulfo (Francia) o el Premio Tigre Juan (España). Ha sido finalista del Man Booker International Prize en dos ocasiones y en 2018 su novela Distancia de rescate obtuvo el Premio Tournament Of Books al "mejor libro del año publicado en los Estados Unidos" y el Premio de Nouvelle de Shirley Jackson.

Schweblin es la primera de los tres finalistas de la presente edición del Mandarache en visitar Cartagena. En febrero será el turno de Miguel Ángel Hernández, que compite con su celebrada novela El dolor de los demás, y en marzo se cerrará el ciclo con la visita de Tina Vallès, autora de La memoria del árbol.