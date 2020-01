El Puerto de Cartagena en la feria naútica deportiva más importante de Europa

Una delegación de Cartagena, la Autoridad Portuaria y el Club Náutico "Puerto Yacht", ha estado presente en el mayor evento europeo dedicado al sector de los puertos y la náutica deportiva, "Boot Düsseldorf" celebrado esta semana en la ciudad alemana, en el stand "Ports of Spain" junto a los puertos de A Coruña, Baleares, Bilbao, Cartagena, Las Palmas, y S.C. Tenerife, así como Suncruise Andalucía (asociación formada por los puertos de Almería, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla), y la Agrupación de Puertos Deportivos y Turísticos de Valencia.

Respecto a la náutica deportivo-recreativa, recordar que el Puerto de Cartagena cuenta con 944 amarres de los 30.000 que ofrecen las 28 Autoridades Portuarias españolas, 1/3 de la totalidad de los existentes en España.

Además, los puertos de interés general concentran la mitad de las 27 instalaciones del sector dedicado a los denominados megayates, barcos de recreo de grandes esloras.

Este sector ha adquirido una gran importancia para el turismo español ya que aporta aproximadamente un 0,7% del PIB nacional y más de 110.000 empleos y, según los datos aportados por la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, la matriculación de este tipo embarcaciones ha crecido más de un 9,6% en 2019, matriculándose 6.080 embarcaciones en el último año.

La promoción del sector de la náutica deportiva española en los puertos de interés general es el principal objetivo de Puertos del Estado, ensalzando su imagen global a través de los eslóganes:"Enjoy Spain's Marinas: Right to the Heart of Town" y "Top Marina Services in Harmony with Commercial Ports" ("Las Marinas españolas, directas al corazón de la ciudad" y "La mejor oferta de Marinas, con servicios de primer nivel).