Vecinos de Los Alcázares se manifiestan hoy para protestar por la situación que viven cada vez que llueve

Los vecinos de Los Alcázares una vez más llevarán a cabo hoy domingo 26 de enero una manifestación para protestar por la situación que padecen cada vez que llueve en la zona.

Quieren protestar por la inactividad de las distintas administraciones que "no hacen nada para evitar que el municipio se inunde cada vez que llueve".

Dicen sentirse "cansados, hartos, agotados, con miedo y preocupados por sus viviendas".

"No salimos de una cuando nos metemos en otra", nos contaba un vecino que no le ha dado tiempo a reparar los daños ocasionados en su casa por la DANA de septiembre, cuando ya tiene otra vez problemas por las lluvias del pasado tres de diciembre y ahora con las de enero que aunque la cantidad de lluvia caída en esta ocasión no ha sido elevada, les ha vuelto a dejar con las calles y playas anegadas de agua. Una situación que "les hace imposible salir de sus viviendas y abrir sus negocios".

Y es que en tres meses han sufrido tres inundaciones. En septiembre con la DANA, en diciembre con las fuertes lluvias de este mes y ahora la borrasca Gloria, que les ha vuelto a dejar las calles inundadas y playas destrozadas.

Santiago Pérez, presidente de la asociación de Afectados por las inundaciones en Los Alcázares ha explicado que la movilización partirá sobre las 12 horas de la explanada del polideportivo, que es "por donde entra el agua al pueblo" procedente de las ramblas, y finalizará en los tubos situados en la rotonda que conecta Los Alcázares con Torre Pacheco.

Pérez ha indicado que el hecho de que la manifestación acabe en esa rotonda no es casualidad, porque "si en aquel lugar hubiera un puente el agua que baja discurriría en dirección a La Rambla del Albujón o al canal perimetral del campo de golf de Las lomas del Rame", lo que evitaría, en su opinión, que el municipio se inunde.

"Queremos denunciar el abandono del pueblo y el destrozo que estamos sufriendo por las ramblas que bajan hasta él cargadas de tierra", ha comentado el portavoz de los afectados, tras manifestar que espera que la convocatoria de hoy domingo cuente con "un gran apoyo" de los vecinos y asociaciones.

Para ello se han utilizado las redes sociales con el fin de invitar a otros vecinos afectados por esta situación como son los de San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco y también en Cartagena.

En esta ocasión para realizar esta protesta se ha querido dejar claro que cuentan con los permisos de la Delegación del Gobierno para llevarla a cabo.

La Plataforma de Afectados ha hecho un llamamiento a todos los vecinos a que acudan a esta manifestación y han pedido que se suspendan todas las actividades deportivas previstas para esta mañana en el municipio con el fin de facilitar la asistencia de todos los vecinos a la misma.