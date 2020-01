Una querella amenaça el judici de la primera causa de BPA

Una querella criminal per unes suposades coaccions i tortures a Rafael Pallardó amenaça la continuïtat del judici de BPA.

Passades les deu del matí d'aquest dilluns, s’ha reprès el judici a la sala habilitada a Prada Casadet de l'anomenat cas 'Gao Ping', on es jutja l'enviament de diners procedents del crim organitzat que l'empresari valencià Rafael Pallardó hauria fet a empresaris xinesos amb la connivència del banc. Els moviments haurien sumat fins a 70 milions d'euros.

Una sessió que ha començat amb una demanda de suspensió que ha estat rebutjada. Els lletrats dels 24 processats han presentat una demanda a la Batllia contra la decisió de no recusar el fiscal general, Alfons Alberca, per part del Consell Superior de la Justícia.

Per tant, la vista ha continuat amb la presentació de les qüestions prèvies, que ja es van presentar el gener del 2018, tot i que hi ha hagut canvis en la composició del tribunal.

Una de les advocades de la defensa, Anna Solé, ha explicat que un dels processats va interposar la setmana passada una querella contra persona desconeguda perquè s’investiguin unes possibles coaccions, amenaces i tortures que hauria rebut Pallardó a l’hora de donar el seu testimoni. El president del Tribunal, Enric Anglada, ha explicat que si s’accepta a tràmit s’haurà de suspendre la vista.

Jesús Jiménez, advocat de Joan Pau Miquel, ha insistit que s'està intentant jutjar uns fets que ja tenen oberta una altra causa des del 2014, quan es va començar a instruir el cas Emperador a Andorra. També denúncia que s'està realitzant una investigació prospectiva. En el marc de les accions legals que ha presentat no vol que s’acceptin unes escoltes telefòniques festes servir en una altra causa a Espanya.

Jiménez també ha manifestat que si s’haguessin invertit 39 milions d’euros, que és el que va costar la revisió dels clients de BPA, per analitzar cadascun dels bancs del Principat, altres qüestions també haguessin aflorat.

El cas Pujol també ha estat protagonista en la primera sessió. L’advocat de Santiago de Rosselló, Antoni Riestra, ha volgut que es reproduís un fragment de la conversa que haurien mantingut Joan Pau Miquel i l’agregat d’Interior a l’ambaixada espanyola, Celestino Barroso, en què l’inspector li diu que si no li lliura una informació es carregaran Banco Madrid. Per Riestra això suposa un nexe clar amb la nota del Fincen, mentre que el fiscal general ha demanat que no es faci aquesta vinculació. En aquest sentit, l’advocat del Govern, Manuel Pujades, ha manifestat que suggerirà que es personi en aquella instrucció com a actor civil.

De la seva banda, el lletrat Josep Anton Silvestre, ha reiterat que es tracta d’un cas de persecució política i que tant el Govern com la fiscalia estan cometent un frau de llei. Uns fets que ha negat Pujades.

Finalment, l’advocat Marc Maestre, ha assegurat que la causa s’ha instruït de manera precipitada i sense voler arribar a la veritat.