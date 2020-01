Jódar se suma a la defensa del olivar y reclama precios justos para el aceite

Cientos de agricultores desde Jódar, que se han desplazado, al punto más cercano, a la A-32 (entre Úbeda y Torreperogil), de los previstos por las organizaciones convocantes, en ella ha estado presente la alcaldesa de Jódar, Mª Teresa García.

El Ayuntamiento de Jódar, ante la convocatoria del sector olivarero, organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias e Infaoliva, llamando a paralizar la provincia, por la crisis de bajos precios, en origen, del aceite de oliva, este jueves, 30 de enero, con movilizaciones en las principales vías de comunicación, ha emitido un comunicado en el que “Quiere manifestar su apoyo TOTAL a esas, y todas, las acciones previstas, además de proponer, a las administraciones, que pongan en marcha las reivindicaciones del sector para acabar con esa situación.

Desde el Ayuntamiento de Jódar se informa que se interrumpirá la atención al público, en todos los edificios y servicios municipales, en el horario previsto para las concentraciones, de 11 a 13, además de suprimir su intervención en cualquier acto público, concretamente, en el acto con motivo del ‘Día Escolar por la Paz y la No Violencia’, que se desarrollaba a las 11 de la mañana en la Plaza de España, en la puerta del Ayuntamiento de Jódar, aunque se realizaba de forma más breve y menos festivo, que en otras ediciones.

Así mismo hace una llamada para que esa movilización se haga extensiva a todos los comercios y establecimientos públicos de la ciudad, en ese horario, de11 a 13, siempre respetando la libertad de cada uno. Teniendo en cuenta que la situación afecta a todos los sectores, vecinos y vecinas.

EL OLIVAR, EL ACEITE: FUENTE DE VIDA PARA EL MUNDO RURAL, PARA JÓDAR”.

Los comercios, establecimientos y empresas de Jódar se han sumado a la convocatoria de forma casi unánime, apenas una decena no lo hicieron, en el horario de la convocatoria, de 11 de la mañana a 1 de la tarde.

Cooperativas

La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia se ha sumado a la jornada con el cierre de sus instalaciones, para que todos los agricultores pudieran sumarse a la movilización y con el desplazamiento, desde sus propias instalaciones, con tractores, todoterrenos y vehículos hasta la A-32.

Unas movilizaciones a la que también se ha sumado la Cooperativa Nª Sª del Pilar de Andaraje, con el cierre de las instalaciones.

Izquierda Unida y Podemos

Las direcciones de Podemos e Izquierda Unida en Jódar también han apoyado la movilización, “… Para garantizar las rentas de las familias jornaleras y para evitar que pueblos, como Jódar, se despueblen…”.

Moción Podemos

El grupo municipal de Podemos en Jódar presentará al próximo pleno municipal, mañana viernes, una moción en la que solicita a los gobiernos central y autonómico que consideren “el aceite de oliva como una cuestión de Estado”, para lo que reclaman la elaboración y puesta en marcha de un plan estratégico liderado por las administraciones en colaboración con el sector, para internacionalizar la utilización de este producto y aumentar las exportaciones.

La moción presentada por Podemos, a la que ha mostrado ya su apoyo el grupo de Izquierda Unida, solicita además activar, con carácter urgente, todos los mecanismos diplomáticos y comerciales entre España y Estados Unidos y entre este país y la Unión Europea para restituir el derecho de exportación del aceite de oliva español en condiciones de igualdad con el resto de países productores.

Según los datos aportados por Podemos en esta moción, de mantenerse esta situación, el sector va a la quiebra y podría generar una depresión económica y social en Jaén sin precedentes en los últimos 50 años. La provincia ya ha sufrido en los últimos años un desmantelamiento industrial, con efectos sociales y económicos muy negativos como la de la tasa desempleo que es de las más elevadas de España. Por otra parte, el sector del olivar y del aceite de oliva supone un motor determinante para el empleo y el desarrollo económico de muchos pueblos productores de Andalucía, de manera especial en la provincia de Jaén, donde aporta casi el 20% del PIB y sólo en recolección más de 1.200.000 jornales. La destrucción del sector llegaría también a una provincia que en los últimos diez años ha perdido una media de 5.000 habitantes al año.

La moción que presenta Podemos Jódar se enmarca en la crisis que puede vivir el sector si los problemas que amenazan su existencia no comienzan ya a encontrar soluciones como la actualización de los precios de referencia para el almacenamiento privado, la prohibición de las ventas a pérdidas, la elaboración de una ley que fije los precios mínimos, la prohibición del uso del aceite de oliva como reclamo en los lineales o la prohibición de mezclas y fraudes.

Jaén ha perdido en el año 2019 más de 500 millones de euros por los bajos precios y Andalucía alrededor de 900 millones de euros. En el recién estrenado 2020 la situación ha empeorado porque la caída de precios en origen ronda ya los 1,80 euros por kilo de aceite de media, una cifra absolutamente insostenible para los productores. Por otra parte, los mecanismos de almacenamiento privado activados por la UE han tenido un efecto perjudicial porque el volumen permitido para el almacenamiento -20 millones de kilos de los cerca de 200 que el sector ha ofertado- ha supuesto una verdadera tomadura de pelo.

Moción Diputación

La Diputación Provincial ha aprobado una moción, aunque, inicialmente, estaba prevista como una declaración institucional, de apoyo, solo PSOE y Ciudadanos, el PP no la ha votado, porque ha abandonado la sesión, puesto que quería imponer, según su portavoz, que el pleno se suspendiera.

El grupo socialista en la Diputación, con el voto a favor de Ciudadanos, ha aprobado en la sesión plenaria celebrada este jueves, la moción de apoyo al sector del olivar, así como el calendario de movilizaciones que se desarrollarán para reivindicar unos precios justos del aceite de oliva.

El diputado socialista Pedro Bruno ha condenado enérgicamente la marcha de los diputados del PP de sus asientos en el Pleno, algo que también fue compartido por el diputado de Ciudadanos. En este sentido, Bruno ha subrayado que con esa actitud, los populares tienen como objetivo “querer protagonismo, cuando hoy los protagonistas son los olivareros. Han buscado una excusa para no votar a favor de esta moción”.

A raíz de lo anterior, ha recordado que el PP ha sido el partido que más daño ha hecho al olivar, con “una PAC conservadora y con políticas neoliberales, que propició la pérdida de 280 millones de euros”. Por último, ha puntualizado que “hoy se han ido de este pleno para hacer un teatrillo, pero no vi a nadie del PP en las movilizaciones de Sevilla y de Madrid”.

Bruno ha explicado que la moción cuenta con unos objetivos definidos, que pasan por solicitar a las administraciones competentes que pongan en marcha las reivindicaciones del sector del aceite de oliva para acabar con la tendencia a la baja de los precios del aceite de oliva y a la regulación del mercado.

En este sentido, el diputado exige a la Junta de Andalucía que impuse “un mayor desarrollo de las medidas recogidas en el Plan Director del Olivar, para asegurar la competitividad, la sostenibilidad y el liderazgo mundial de la comunidad autónoma”, que proporciona el 35% del empleo agrario y es la principal actividad económica en más de 350 municipios andaluces.

También, Bruno ha hecho referencia al Gobierno de la Nación, al que el grupo socialista demanda una mayor firmeza ante la Unión Europea, “que permita una actualización de los precios al coste actual de producción para el desencadenamiento del mecanismo de almacenamiento privado y una mayor defensa de los intereses españoles frente los aranceles de EEUU”.

Precisamente a la Comisión Europea han pedido una campaña de promoción específica del aceite de oliva en los países de la UE, que posibilite un mayor incremento del consumo en base a su aportación a la gastronomía y a la salud. Finalmente, Bruno ha hecho referencia a la Interprofesional del Aceite de Oliva, para la realización de una campaña de promoción específica en España para cambiar los hábitos de alimentación de la juventud, así como reclamar mayores contactos con el sector industrial para propiciar una mayor incorporación del aceite de oliva a productos procesados y en las conservas vegetales y de animales elaborados en nuestro país.

Apoyo masivo del PSOE a las movilizaciones por el aceite de oliva

El PSOE de Jaén ha respaldado hoy con contundencia las movilizaciones del sector del aceite de oliva en defensa de unos precios justos. Lo ha hecho con la participación de numerosos responsables y militantes socialistas, que se han desplegado por los distintos puntos de la provincia convocados por las organizaciones agrarias. Alcaldesas, alcaldesas, portavoces, concejales y concejalas, secretarios generales, Grupos Parlamentario y miembros de la Ejecutiva Provincial han apoyado de esta manera las reivindicaciones del sector.

El secretario de Desarrollo Rural del PSOE de Jaén, José Luis Hidalgo, subrayó que el PSOE “siempre ha estado y siempre estará al lado del sector del aceite de oliva, porque su aportación es determinante para la provincia de Jaén desde muchas vertientes: económica, laboral, social, cultural y medioambiental”.

“Un olivar fuerte y rentable es fundamental para el futuro de nuestro medio rural. Por tanto, tiene que haber precios justos y tiene que haber una especial sensibilidad con el olivar de pendiente y menos productivo, porque ahí también radica la supervivencia de muchos de nuestros pueblos y el futuro de muchas familias”, resumió.

Hidalgo alabó la unidad del sector y consideró que “es muy importante remar todos unidos en la misma dirección ahora que hay que abordar retos como el Brexit, los aranceles de Trump o la reforma de la PAC”. “En el actual marco comunitario, el olivar de Jaén perdió 272 millones de euros por el reparto que hizo el Gobierno del PP, que nos dio una buena pedrada. No podemos permitirnos otra salvajada similar”, advirtió.

Asimismo, consideró imprescindible que todas las administraciones se comprometan a impulsar medidas de apoyo al sector, desde Europa hasta el Gobierno de España, pasando por la Junta de Andalucía.

Valoración de la jornada

Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agro-alimentarias e Infaoliva, en la provincia de Jaén, han calificado de “éxito absoluto” los cortes organizados en las cuatro principales autovías de la provincia, en la A-4 y la A-44, además de la A-316 y la A-32.

Las cinco organizaciones han agradecido a la sociedad jiennense su apoyo en unas movilizaciones que no solo afectan al sector del olivar sino a toda una provincia, así como la actuación de las fuerzas de seguridad.

El gerente y portavoz de ASAJA Jaén, Luis Carlos Valero, ha dicho que ha sido “un éxito total y absoluto” y que “se trata de la primera de las movilizaciones prevista para que reviertan los ilógicos bajos precios del aceite y se pongan las medidas necesarias que lleven a un equilibrio del mercado del aceite de oliva.

Asimismo, Luis Carlos Valero, ha manifestado que las movilizaciones son un "llamamiento de atención" al Gobierno español. "Es inadmisible que nos maltraten de esta manera, el olivar debe ser un asunto del Estado por los bajos precios que se imponen desde Europa a los agricultores", ha dicho. "La paciencia se ha acabado, hay que decir basta, por eso estamos aquí, porque nos cuesta dinero producir los alimentos para la gente y, encima, nos quieren ningunear", ha señalado.

El secretario general de COAG Jaén, Juan Luis Ávila, ha señalado que “hoy en Jaén hemos vivido una manifestación histórica, de reivindicación de un precio justo para nuestro producto”. Asimismo, ha reivindicado el “esfuerzo que tantísimos generaciones de olivareros han hecho y que no podemos dejar en la estacada, de un día para otro”.

“Lo que hemos hecho hoy es lo suficientemente importante para que tengamos una respuesta del Gobierno”. “Esperamos que haya la sensatez suficiente en el Gobierno para saber que la gente no va a ir a menos, sino a más y que necesitamos una respuesta que es de justicia, una reversión de los precios del aceite de oliva y de la manipulación que se está haciendo del aceite de oliva”.

El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha recordado que “esta lucha no acaba”. “Perseguimos un objetivo común que es el seguir viviendo dignamente de nuestras explotaciones”. Para ello hay que resolver “el problema estructural de precios, en un sector como es el del aceite de oliva donde no hay razones objetivas para que se dé, no hay un excedente de aceite de oliva, sino que lo que sobran son especuladores”.

Para ello, ha pedido a las administraciones “que cumplan con su papel y que protejan a un sector económico tan importante como la agricultura pero especialmente vulnerable por esos desequilibrios en la cadena de valor”.

Asimismo, se ha desmarcado de la actuación de pequeños grupos violentos y ha asegurado que se ha intentado hacer de la forma más organizada posible, pero que las previsiones se han desbordado por lo que se ha intentado colaborar en todo momento con las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Andalucía de Jaén, Higinio Castellano, ha calificado de éxito la movilización porque ha demostrado la fortaleza del sector y se ha desarrollado en un marco cívico. En este sentido, ha aclarado que los disturbios ocasionados por grupos incontrolados en ocupaciones no autorizadas son ajenos a la organización de la jornada de protesta acordada con la Subdelegación del Gobierno, que ha transcurrido con normalidad.

Castellano ha añadido que los precios actuales obligan a los agricultores a movilizarse para conseguir que se revierta la situación. “Está en juego la supervivencia de Jaén. Sin aceite de oliva, la provincia se muere”. De ahí que haya anunciado que su organización se sumará al conjunto de actos que consensue el sector. Además, ha resaltado que el conjunto de las cooperativas ha cerrado hoy y han elogiado la solidaridad de la sociedad jiennense.

Finalmente, el secretario general de Infaoliva, Enrique Delgado, ha calificado las movilizaciones de hoy de “éxito total”. Y ha señalado que “los agricultores han demostrado una vez más la solidaridad y el civismo que les caracteriza”.

Asimismo, ha pedido disculpas “a quien hayamos podido entorpecer en sus habituales desplazamientos, pero queremos que nuestras razones sean las suyas: producir alimentos a una calidad excelente, y a unos precios que nos permitan mantener nuestra supervivencia”. “Sin agricultura no hay futuro”.