Machine by Bassico, más de tres décadas marcando estilo

La historia de este establecimiento ubicado en el corazón de Cartagena arranca hace 33 años vinculada a la de una familia dedicada desde siempre al difícil arte de saber tratar y atender con agrado las necesidades y expectativas de quien cruza el umbral de tu puerta. El comercio tradicional tiene en la familia fundadora de este y otros comercios que forman parte de la memoria de los cartageneros, (¿quién no recuerda la mítica tienda de electrodomésticos Juan Bernal Solano y Arpegio?), uno de los referentes musicales de la ciudad.

Esos fueron los orígenes de una saga familiar a la que pertenece Lola Bernal Bas, que desde niña ha conocido los entresijos de lo que, más allá de su medio de vida, es su pasión: el trato personal a una clientela que le es fiel desde hace décadas.

Y es que Lola estaba llamada a convertirse en una empresaria comercial de éxito. “Terminé mis estudios de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y mis padres tenían un bajo, donde pusieron una tienda de instrumentos musicales, al frente de la cual ha estado mi madre hasta su jubilación en 2010. Como anexo montamos, separados solo por una pared de cristal, una pequeña tienda de complementos que luego amplió su género a la ropa, y así hasta el día de hoy”, cuenta la propietaria de este establecimiento que empezó llamándose Arpegio y Complementos y que hoy se denomina Machine by Bassico.

Hace 3 años que cambió el nombre, manteniendo la esencia. “Lo que nos mueve es tener ropa de alta calidad y diseño, y hemos mantenido la línea a pesar de los más de 30 años de historia y a pesar también de los cambios de tendencias y económicos en este tiempo. Esta decisión nos ha llevado hoy a estar vivos aún con el factor competencia que amenaza siempre a una empresa como la nuestra. Hemos luchado siempre por dar a nuestros clientes prendas distintas y así es como hemos conseguido su fidelidad. Calidad y diseño, esas son dos de nuestras señas de identidad”, sigue relatando Lola Bernal.

Escaparate de la boutique Machine by Bassico. / Machine by Bassico

La exclusividad es otro sello de distinción del que presume con orgullo Lola: “La oferta en la tienda de una serie de marcas exclusivas para Cartagena y toda la comarca, ya que nuestros clientes buscan que no se repitan los modelos, que se lleven algo que solo ellas puedan lucir dentro de una gran variedad de estilos, pero teniendo por bandera la originalidad, con un punto rompedor, que se sale de los cánones. Lo podríamos definir como arriesgado y atrevido, pero siempre con clase”.

El trato personal y conocer bien los gustos de su clientela es algo que llevan a gala en Machine by Bassico, donde pretenden distinguirse “porque nuestro objetivo no es despachar, sino atender. Las clientas son ya amigas después de tantos años de relación”.

Añade que “tras el cambio a Machine hemos sabido adaptarnos a las nuevas necesidades de los clientes sin perder de referencia nuestras señas de identidad. Machine es una tienda abierta a todos, donde cualquiera hoy puede encontrar aquello que busca y de lo que más orgullosa me siento es de que cada día somos capaces de crecer en clientes porque quien nos conoce valora nuestras diferencias y repite. Cada vez nuestra clientela es más fiel y más amplia”.

Durante todo el mes de febrero anuncian descuentos. “Invito a todos a conocernos, con grandes descuentos hasta finales del mes de febrero”, añade la propietaria de este establecimiendo

Galardonados en el concurso de escaparates

Machine by Bassico fue el establecimiento galardonado con el segundo premio en el concurso de escaparates navideños convocado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Cartagena, algo que dice mucho de la originalidad y calidad de la ambientación creada para la ocasión. “Se trata de un maniquí con un vestido de fiesta que era un árbol de Navidad con sus adornos y todo”, dice Lola, que siempre se ha encargado personalmente de montar los escaparates de su tienda en cada cambio de temporada.

Esta es la historia de uno de los comercios de los que puede presumir, con todo merecimiento, la ciudad de Cartagena, en unos tiempos en los que sigue habiendo quien apuesta por la cercanía, el trato personalizado y la calidad frente a la impersonalidad y la lejanía de otras formas de comprar.

No obstante, es consciente de los retos del futuro: “Si hoy se abriera una tienda así, en los primeros años hay que tener mucha capacidad de aguante; a mi por fortuna no me faltan clientes. Otra cosa es la posibilidad de continuar cuando la actual generación deba dar paso a otra, ya que los jóvenes de hoy en día no son tan propensos a que haya un relevo generacional como antes ocurría”, concluye Lola Bernal Bas, consciente de que en sus dos apellidos atesora buena parte del pasado y del presente del comercio tradicional cartagenero.