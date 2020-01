Buchmann gana la etapa de la Serra de Tramuntana

Emmanuel Buchmann se ha hecho con el Trofeo Serra de Tramuntana, 160,5km entre Sóller y Deià, atacando en el descenso del PuigMajor a un cuarteto con Valverde, Soler y Vahoucke.

El equipo alemán del Bora -Hansgrohe ha logrado completar su jornada con la tercer plaza para el austriaco Gregor Mühlberger.

Buchmann: "Agradezco la labor de mis compañeros de equipo. Hicimos una carrera ofensiva y presionamos mucho al resto. Solo tuve que atacar en el momento adecuado para terminar todo el trabajo, mis piernas han estado bien pero me sorprendió que en la escalada final nadie pudiera seguirme. Mi entrenamiento fue bien las últimas semanas, pero no esperaba poder luchar por la victoria aquí. Por supuesto, este resultado es un gran impulso para todo el equipo y esperamos con confianza las próximas carreras".

Juan Fernando Calle: "El equipo nos pidió buscar la fuga y he podido colarme en ella. Por suerte he podido llevarme la montaña y además también los sprints especiales que era algo con lo que no contaba. Por el momento mi debut en profesionales está yendo muy bien, espero seguir aprendiendo mucho y mejorando cada día. Hemos llegado a la Challenge bien entrenados y con muchas ganas y esperamos poder continuar en esta línea".