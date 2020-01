La unió entre la plaça Lídia Armengol i l'Estació d'Autobusos costarà 3 milions

Les obres de connexió entre la plaça Lídia Armengol i l'Estació Nacional d'Autobusos costaran 3 milions d'euros i ja han començat.

La zona, únicament per a vianants, constarà de 1.000 metres, dels quals 520 esdevindran una plaça pública. El nou carrer, que portarà el nom de Consell General, tindrà una amplada de 20 metres i una amplada de 7 i donarà una nova entrada al Centre Històric. El cost total del projecte, que estarà acabat al 2021, és de 3 milions d'euros, que s'assumirà entre la corporació i l'APU, l'associació que uneix als propietaris del Prat del Rull.

"L'APU assumeix 1,7 milions, que és a qui li toca urbanitzar", ha explicat la cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol. Dels 1,2 milions restants, una part correspon a la rampa per a vehicles que unirà el carrer de la Cúria, paral·lel al vial intern de l'Estació Nacional d'Autobusos, amb l'entrada de l'aparcament comunal, situada sota el carrer Prat de la Creu. La resta sufragarà la transformació de la plaça, que ara "estarà embellida, enjardinada i amb paviments de granit", ha dit Marsol, aconseguint "la quantitat que nosaltres volíem".

La partida forma part del pressupost del 2020 que aquest dijous ha aprovat la corporació i que ascendeix a 50 milions d'euros.

Andorra la Vella ha estat la primera parròquia en aprovar els pressupostos , uns comptes que preveuen un increment de les inversions de prop del 10%, arribant fins als 14,3 milions d'euros. Gran part de la inversió es destinarà a la reconstrucció de la zona sinistrada del Centre esportiu dels Serradells, valorada en 6,8 milions d'euros en un termini de dos anys. Altres projectes sobre la taula són la remodelació de la plaça de la Rotonda o un ascensor que connectarà la zona de l'Stela amb els centres escolars de Ciutat de Valls. El pressupost no compta amb una partida per al telefèric del Carroi, atès que, segons Marsol, tindria un "cost zero" per al comú i estaria finançat íntegrament per inversors privats.

Des del PS, després d'analitzar els documents, s'ha aprofitat la sessió de consell de comú per esvair dubtes sobre algunes partides. A tall d'exemple, l'augment del 120% en concepte de dietes i trasllats del personal del comú, el qual la cònsol major ha justificat per l'organització del Fòrum de governs locals, que se celebrarà durat la Cimera Iberoamericana. Tampoc han estat d'acord amb els diners destinats a habitatge i ajuts socials, els quals han disminuït, com el cas de la primera, o s'han mantingut, com en la segona.

"Volíem veure reflectides polítiques realment directes d'habitatge per donar resposta a les necessitats", ha explicat la consellera de PS+Independents, Dolors Carmona. La consellera ha aclarit que, si bé "globalment es vol continuar fent obres importants per a la parròquia", el grup de la minoria considera que "ara mateix les prioritats són unes altres i o és el que a nosaltres ens fa sentir còmodes".

Habitatges a preu regulat

En aquest sentit, el grup de la majoria ha anunciat per primera vegada la intenció de fer un acord amb l'executiu per dur la construcció d'edificis a preu regulat. Els immobles serien propietat de Govern, però en el moment que es deixessin de fer servir per a aquest ús passarien a mans de la corporació. En aquest sentit, l'acord contemplaria la cessió gratuïta d'un dels terrenys propietat del comú, tot i que encara està per definir la ubicació, les condicions i el termini en que els habitatges ja es podrien posar en lloguer.

En cas que l'acord no prosperés, el comú ja treballa una l'alternativa que passaria per "fer una concessió amb una part privada", segons ha explicat el cònsol menor, David Astrié, amb l'objectiu que "es puguin construir habitatges a preu regulat". Segons el primer estudi, les construccions serien propietat de la corporació "després d'uns 30 anys o el que estipulin les normatives vigents".

D'altra banda, Marsol s'ha mostrat satisfeta dels resultats del concurs d'idees per embellir els entorns de la Casa de la Vall, del qual ella mateixa va ser membre del jurat. Des del comú es va posar en valor el fet de mantenir l'accés al carrer del Pui.

La sessió del consell de comú també ha servit per nomenar a Carme Esteve com a nova directora de Recursos Humans i a Maria Àngels Velando com a nova directora de Finances.