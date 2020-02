ASAJA Alicante plantea movilizaciones este 2020 si no cambia la situación en el campo

Jóvenes Agricultores ASAJA Alicante plantea movilizaciones y actos continuos de protesta durante este 2020 en caso de que no cambie la situación que se vive en el campo en el sureste español.

La subida de los costes de producción año tras año, de impuestos y seguros agrarios y el mantenimiento o reducción de los precios están ahogando a los agricultores alicantinos, quienes alertan del peligro en el sector porque no habrá relevo generacional.

Eladio Aniorte, presidente de ASAJA Alicante asegura que "la juventud no se incorpora al campo porque no tiene alicientes" y critica que "el Gobierno no considere a la agricultura como un sector estrátegico". Rechaza que en la Comunitat Valenciana, con la ley de sucesiones, los heredederos tengan que comprar la finca de los propietarios.

Con respecto a los bajos precios, Aniorte reclama que se estableza una ley de margenes comerciales para las grandes superficies, porque asegura, éstas acuden a los mercados competidores en frutas y hortalizas como Turquía, Marruecos y Egipto donde esclavizan a los trabajadores. Declara que este 2019 se han tenido que arrancar mandarinas, granadas y la uva de mesa. "En caso de que la situación no cambie, saldremos a la calle de manera continua".

Recordemos que los productores de Uva de Mesa del Vinalopó ya han convocado un acto de protesta para finales de febrero en la que realizarán una tractorada que recorrerá los municipios de la comarca del Medio Vinalopó.

Aniorte comenta que hay que dar protección a esos productores ya que se está pagando veinte centimos por kilo cuando cuesta hacerla cuarenta y cinco.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha convocado una mesa de diálogo mañana lunes por la tarde con los dirigentes de las organizaciones agrarias convocantes de las manifestaciones de protesta "Agricultores al límite", entre ellas ASAJA a nivel nacional.