El Cartagena vuelve a ganar y recupera el liderato

Poco ha tardado el Efesé en volver a auparse a la primera posición del grupo IV de Sergunda B. Los albinegros rompen su racha de tres partidos sin ganar imponiéndose al Sanluqueño, en un partido que dominaron pero en el que adolecieron de falta de verticalidad. Dos tantos en la segunda parte, obra de Caballero, de penalti, y William, permiten que el Cartagena aproveche los tropiezos de Yeclano y Marbella y vuelva a ser líder.

Borja Jiménez volvió a plantear cambios en el sistema de juego, que se asemejó más al 4-3-3 que al ya clásico 4-5-1. Elady ocupó la punta de ataque como falso nueve, mientras que retrasó la posición de Carrasquilla, alejándolo del área rival y acercándolo a la salida de balón.

El resultado, durante la primera mitad y parte de la segunda fue que el Cartagena tuvo el balón, dominó, pero apenas generó ocasiones de gol peligrosas. Muchos centros al área que no encontraron rematador al no tener una referencia clara en punta, y apenas un par de disparos altos durante la primera mitad, en botas de Elady y la cabeza de Carlos David. El Cartagena, eso sí, no pasó apuros en defensa como en semanas anteriores.

La segunda mitad arrancó como la primera, con dominio local pero sin grandes ocasiones de gol hasta que Borja Jiménez movió el banquillo, dando entrada a Caballero y al debutante Cayarga, volviendo al 4-5-1 y adelantando otra vez a Carrasquilla. En apenas minutos se vieron los primeros resultados, cuando la zaga visitante cometía un penalti sobre William que transformaba Caballero.

El Cartagena se encontró mejor sobre el terreno de juego yendo por delante en el marcador y jugó sus mejores minutos. Lucas de Vega y sobre todo, Cabellero, estuvieron a punto de ampliar la ventaja ante el Sanluqueño, que no reaccionó al gol. William, a unos minutos de que se cumpliera el tiempo reglamentario, convertiría el segundo gol con un disparo cruzado que pondría el definitivo 2-0 en el marcador y la tranquilidad en las gradas del Cartagonova. El Cartagena vuelve a ganar, sufriendo pero sin pasar apuros en defensa, y vuelve a dominar la clasificación.