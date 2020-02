Claudia Zafra, presidenta de UNICEF en Andalucía

Claudia Zafra ha sido elegida presidenta de UNICEF en Andalucía para los próximos cuatro años, con la posibilidad de presentarse a la reelección una vez finalice ese periodo.

Tras dos años presidiendo la institución de forma interina por el fallecimiento del anterior presidente, Zafra toma ahora las riendas de la organización de manera oficial con numerosos retos por delante. "Es la primera vez que me presento, con una candidatura nueva, con gente que ya estaba y otras personas nuevas. Tengo vinculación con UNICEF desde hace mucho tiempo. Por eso, cuando me vine a Córdoba, aunque tuve otras cosas, siempre seguí como socia vinculada a esta organización. Para mí la infancia no son solo objeto de protección sino que también son sujetos de derecho. Además, de cara al futuro, son una parte importantísima. Están incorporados a lo que ahora se entiende como la Agenda 2030. Estoy encantada", afirmó Zafra.

UNICEF es una organización que depende de Naciones Unidas que se dedica a la captación de fondos para una serie de países del mundo, que es lo quizá se conoce más. También funciona en alianza con otras organizaciones, como Médicos sin Fronteras.

Sin embargo, UNICEF también tiene otra línea de actuación que versa sobre programas de sensibilización y trabajo con la infancia en cada comunidad. No interviene directamete con la pobreza pero sí con la sensibilización. Se trabaja con los municipios lo que se llama "municipios amigos de la infancia". Córdoba es la provincia con más municipios de este tipo en Andalucía.

Claudia Zafra, entre otras muchas cosas, ha sido Viceconsejera de Cultura de la Junta de Andalucía, vicepresidenta de la Diputación Provincial y concejala en el Ayuntamiento de Córdoba. Es doctora en Psicología Social y fue adjunta al Defensor del Pueblo Andaluz entre otros logros profesionales. Su última función pública fue la dirección general de la empresa aguas del Ayuntamiento, Emacsa.