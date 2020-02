Los jugadores del Deportivo celebran la resurrección

Los jugadores del Deportivo han celebrado la sexta victoria seguida, una serie con la que han protagonizado una resurrección a la que no encuentran explicación.

El conjunto gallego, que era colista y empezaba a verse en Segunda B hace mes y medio cuando inició la reacción, ha salido del descenso e incluso puede volver a conectar con el objetivo que tenía cuando empezó el año, el de la promoción, aunque el vestuario es cauto.

"Un equipo que estaba prácticamente muerto ha revivido y de qué manera. Ojalá sigamos así, jugando bien en momentos. Si sabemos sufrir, que es importante, nos llevaremos muchos puntos", dijo Víctor Mollejo.

Eneko Bóveda reconoció que no hay "explicación" al cambio que ha experimentado el Deportivo. "Es que no sé si somos buenos, si somos malos, no sé si se ha dado alguna vez un caso tan extremo. Todos sabemos de la importancia de los estados de ánimo, del convencimiento y cada uno le dará el mérito que cada uno crea", razonó.

"A algunos les parecerá milagro del entrenador, otros que los fichajes han mejorado el equipo, otros que la afición nos lleva en volandas y tal vez sea todo o que tal vez no fuéramos tan malos como hacíamos ver. Ahora estamos haciendo las cosas bien y con esas ganas de reivindicarnos porque lo hemos pasado muy, muy, muy mal", declaró el jugador vasco.