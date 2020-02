Fernando Vázquez asegura que el Deportivo no tiene "más pretensión" que salvarse

Fernando Vázquez, entrenador del Deportivo, aseguró tras la victoria ante la UD Las Palmas (2-1) que tanto el equipo como la afición "tuvieron paciencia" para superar al equipo canario y anotarse la sexta victoria consecutiva, la quinta con él como técnico, pero ha advertido de que "no hay más pretensión" que salvarse.,"La aspiración es ganar siete partidos más. Los números son ganar siete y poder fallar doce veces. Las cosas han cambiado bastante. Ahora hay que ir ganar

"La aspiración es ganar siete partidos más. Los números son ganar siete y poder fallar doce veces. Las cosas han cambiado bastante. Ahora hay que ir ganar a Alcorcón. Es otra final, llamadlo como queráis. No hay más pretensión que esa. Ganar los partidos suficientes para estar fuera de peligro", declaró en rueda de prensa.

Vázquez dio mérito también al triunfo por la "calidad técnica" de su adversario. "No fue fácil pero el equipo tuvo paciencia, la afición tuvo paciencia, y para mí fue un espectáculo jugar ante esta maravilla de estadio lleno", indicó el preparador deportivista.

En cuanto a los lesionados, indicó que Sabin Merino tiene un problema en los isquiotibiales y Dani Giménez tiene pequeños problemas físicos pero "aguantó bien" y espera que "con tratamiento conservador pueda seguir jugando".

Pepe Mel: "El Dépor se pone por delante con una mano que no existe"

Pepe Mel, entrenador de la UD Las Palmas, ha criticado que el Deportivo se pusiera por delante en una falta por una "mano que no existe" y ha afirmado que su equipo tiene que "recuperar la dinámica positiva" después de haber enlazado seis partidos sin ganar en la Segunda División y puso el ejemplo de su exequipo, que lleva seis victorias.

"Ellos se ponen delante en una mano que no existe. El Dépor cambió la forma de jugar y fuimos a remolque. Son las dinámicas. Tenemos que recuperar la positiva que teníamos hace mes y medio. La mentalidad de los jugadores incide en la forma de hacer las cosas. Todo lo que pasa en A Coruña es positivo, todo el mundo cree y tenemos que recuperar eso", dijo.

En rueda de prensa, criticó que la pantalla del VAR no estuviera disponible en el partido de Riazor. "Nos han avisado antes del partido que no había pantalla del VAR. Cosas que no entiendo. Cuesta un montón de pasta que se podía dedicar a otras cosas. Antes se pagaba a cuatro árbitros, ahora a siete. Hoy se rompe la pantalla del VAR. No ha sido nada, no ha habido mano, pero lo que cuenta es que mañana el Dépor tiene tres puntos y nosotros, cero", lamentó.

Mel abogó por "hacer los 50 puntos" que dan la permanencia "rápido" y del Deportivo dijo que que no le pediría ahora replantearse el objetivo del ascenso. "No lo apremiaría más allá de salir de esa zona (de abajo), porque tiene todo el futuro por delante. Es un grande y tiene que estar e Primera, pero no necesariamente este año. Lo que está haciendo es increíble", señaló.