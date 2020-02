Dispositivo policial permanente durante las noches de botellón para evitar que se traslade al Orzán

El Concello de A Coruña establecerá un dispositivo de la policía local en aquellas zonas, como el Orzán, para evitar que se reproduzcan macrobotellones como los que tenían lugar en los Jardines de Méndez Núñez, prohibidos desde el jueves pasado. La vigilancia del 092 será permanente los jueves y sábados, según ha avanzado el portavoz del gobierno municipal, José Manuel Lage, en el programa A Coruña opina de Radio Coruña SER.

"Nós tomamos unha decisión moi clara que é utilizar os efectivos da Policía Local nun dispositivo permanente para intentar evitar que isto se reproduzca noutras zonas", explica el portavoz del gobierno municipal. Lage se pregunta: "Temos a capacidade de evitalo ao cen por cen? Seguramente non, pero nos equivocaríamos se solo vísemos o problema do botellón desde o punto de vista da seguridade cidadá e do dereito ao descanso".

El ejecutivo local señala que la prohibición del botellón en Méndez Núñez es un primer paso para declarar los Jardines como Bien de Interés Cultural. Enmarca esta medida en un plan integral en el que se incluirá un estudio sobre las especies arbóreas y el mantenimiento del mobiliario urbano para "recuperar el esplendor" de este espacio verde en el centro de la ciudad.

Los vecinos del Orzán aplauden la prohibición en los Jardines, la consideran valiente, pero instan al ejecutivo local a que de más pasos para que se garantice el derecho al descanso. Un derecho del que desde hace años carecen los residentes en esta zona, según denuncia el presidente de la Asociación Ensenada del Orzán, José Luís Méndez.

"Hay un tema de salud que está un poco escondido, que nosotros como asociación estamos tratando de hacer visible, la gente que está padeciendo el botellón y la que bebe delante de los locales. -explica Méndez- Hay cientos de personas en el entorno del Orzán que tienen problemas de salud muy graves, gente que duerme todos los fines de semana con tapones en los oídos, que están tomando pastilas para dormir y que tienen un cuadro ansiolítico muy grave".

Frente a la demanda de los vecinos de que se prohiba beber en la calle, el portavoz del gobierno coruñés recuerda que es una competencia autonómica y que la Xunta no ha aprobado ninguna ley en esa línea como sí lo han hecho Euskadi y Extremadura. Subraya Lage que el Concello hará uso de todas sus capacidades para armonizar los intereses de los vecinos, hosteleros y de los jóvenes.

Un millón de euros es lo que se ha gastado el Concello de A Coruña en los últimos diez años en limpieza y arreglos de desperfectos producidos por el botellón en la ciudad. Es un dato aportado por el presidente de la Asociación provincial de Hostelería, Héctor Cañete, quien defiende que no se permita beber en la calle.

"El 32% de los menores reconocen que en el último més han consumido más de 5 copas con alcohol en menos de tres horas -apunta Cañete- El tema es lo suficientemente claro y solo cabe ir a por la prohibición total en todo municipio". El representante de los hosteleros a felicitado a Inés Rey por su "valentía" en la iniciativa.

En el último año, el botellón en los Jardines de Méndez Núñez ha supuesto un coste de 200 mil euros a las arcas municipales.

En el ámbito de la salud pública, la Consellería de Sanidade califica el consumo de alcohol en jóvenes de problema muy grave que merece una atención urgente por parte de todos los estamentos sociales. La edad de inicio actualmente no llega a los 15 años, está en los 14,4. Tres de cada cinco jóvenes manifiestan haber bebido alcohol en exceso en cuestión de pocas horas. María Jesús García, técnico de la Dirección Xeral de Saúde Pública.

"Tenemos unas cifras realmente alarmantes porque el 70% nos dice que alguna vez en su vida ha consumido alcohol y tres de cada cinco jóvenes lo han hecho en el último mes. La edad de inicio actual en Galicia es de 14,4 años". indica María Jesús García. La técnico de la dirección xeral rescata un dato que le parece "preocupante", que la primera borrachera la pillan a los 15 años

Jóvenes que practican botellón también han dado su opinión en A Coruña Opina.