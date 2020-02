Un toque de atención (4-1)

CHIIPIONA CF 4 - JEREZ IND. 1

Segunda derrota del Jerez Industrial esta temporada. La sufrió en el Gutiérrez Amérigo ante un buen Chipiona que de esta manera pone fin a una racha de 17 partidos sin perder de los jerezanos.

No se reconoció al líder sobre el terreno de juego, no fue el equipo que ha venido dominando a sus rivales casi desde que comenzó la liga y el Chipiona encontró el camino de no solo ganar, sino de golear a su oponente. Quién sabe si esta derrota y en este tramo de la competición puede venirle bien al equipo que entrena Juanjo Durán, que ya advertía en la previa de este encuentro que no se fiaba del Chipiona a pesar de su mala situación en la tabla.

El Jerez Industrial sigue manteniendo una cómoda ventaja sobre el quinto clasificado y la semana que viene recibirá en La Juventud al Vejer Balompié.

FICHA TÉCNICA

Chipiona: Salva, Miranda, Real, Cruz, Lolo, Miguel, David Lorenzo, Pedro, Cohete, J. Mari y Raúl. Luego entraron You, Iván, David Oli, Nene y Rubén.

Jerez Industrial: Pablo, Velázquez, Quintero, Maikel, Álex, Agu, Piñero, Yuni, Juan Rosillo, Caballero y Jesús Barrera. Tras el descanso, David, Joselito, Félix y Kevin y más tarde Nico y Alberto Gil.

Goles: 1-0 (32') Cohete. 2-0 (51') Rubén. 3-0 (62') David Oli. 4-0 (71') Cohete. 4-1 (91') Juan Rosillo, de penalti.

Árbitro: Vázquez Herrera. Amonestó a los locales Lolo y Miranda y a los industrialistas Velázquez, Agu y Yuni.

Incidencias: Partido de la vigésima jornada de la Primera Andaluza disputado en el Gutiérrez Amérigo de Chipiona.