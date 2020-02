Tropieza el Urbia Voley Palma en Son Moix

El Palau d’Esports de Son Moix, sede de la próxima Copa del Rey, ha sido testigo de otra tarde intensa de voleibol que ha terminado con la derrota del Urbia Palma en el tie- break. Los mallorquines tropezaron ante un buen Vecindario Ace Gran Canaria en un encuentro de cinco sets y más de dos horas y media de partido. Cada vez se vislumbra más pequeña la plantilla del Almería, que lidera en solitario la liga 6 puntos por encima del Palma, y 13 del Teruel.

En el escenario de la Copa del Rey, el Urbia Palma se dejó 2 puntos cruciales para pelearle la posición plateada de la competición al Teruel, que recientemente se le adelantó en la tabla. Una remontada que se quedó a medias impedía que el conjunto de Dreyer se llevara el gato al agua en el tie-break, gracias en parte a la buena actuación del Vecindario que fue mejor en muchas facetas del partido. Los canarios han entrado en la pista del Palau d’Esports de Son Moix con mucha fuerza, sumando los primeros puntos del primer set, mientras que los mallorquines siempre fueron a remolque de un equipo que se mantuvo firme con el saque y contundentes en el remate. El primer asalto se iba a Gran Canaria por 20-25

El segundo parcial fué un plagio del primero en muchos aspectos del juego. “Las lesiones no sirven de excusa. En los dos primeros sets no hemos estado acertados porque ya hace un tiempo que no venimos jugando bien” comentaba el técnico Marcos Dreyer nada más finalizar el encuentro, que veía cómo su equipo se truncaba por la escasez de fondo de armario. El Vecindario se impuso de forma clara en el segundo set por 17 a 25.

No fuew¡ hasta el tercero, cuando el Urbia Palma consiguió ponerse por delante en el marcador por primera vez en todo el partido. “Ha sido entonces cuando nos hemos divertido” decía Dreyer en el postpartido. El equipo palmesano supo mantener la calma en los momentos clave y llevarse la tercera manga por 25 a 22. . Tras la tercera manga, algo cambió en la mentalidad del conjunto palmesano que volvió a meterse en el partido a base de remar, y necesitó cuatro sets para empatar el encuentro y enviarlo al tie-break, que se acabarían adjudicando los visitantes con un parcial de 13-15.

El Urbia Voley palma consiguió adjudicarse al menos un punto tras el sacrificio, aunque lamenta haber pinchado en plena disputa por hacerse con la posición de plata con el Voley Teruel. El equipo palmesano se olvida ya de la liga por una semana y se centra en la Copa del Rey que se disputará en Son Moix del 7 al 9 de febrero.