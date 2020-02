Castillo: "Los presupuestos se aprobarán porque la polémica del veto parental es más mediática que otra cosa"

El inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea regional de Murcia, que está previsto para mañana, se pasa al martes, porque este lunes coincide con la apertura de la legislatura en el Congreso con la presencia de los Reyes, acto al que asiste el presidente del parlamento murciano.

Este segundo periodo del primer año de legislatura del actual gobierno de coalición estará marcado por dos asuntos importantes, la tramitación de la ley de presupuestos, que está previsto que se aprueben en torno al 23 de marzo, y la ley del Mar Menor.

El presidente de la Asamblea regional, Alberto Castillo ha señalado que el proyecto de ley del Mar Menor no saldrá hasta el mes de octubre, porque si se hace como hasta ahora, con la entrada del proyecto de ley de presupuestos se paraliza el resto de leyes quedan paralizadas, aunque todo depende de lo que acuerde la junta de portavoces este martes.

En cuanto a la aprobación de los presupuestos de la comunidad para 2020, Alberto Castillo ha señalado que "por lo que yo se" la polémica en torno al veto parental, exigencia de Vox para aprobar las cuentas, no va a afectar y en su opinión es más una polémica "mediática" que por lo que se escucha en los pasillos de la Asamblea.

Preguntado por si puede haber algún problema en el grupo parlamentario de Cs, después de las declaraciones que ha venido haciendo su compañera de partido, la vicepresidenta y consejera de política social, LGTBI y familias, Isabel Franco, en torno al veto parental, Alberto Castillo asegura que no lo cree, que el grupo parlamentario es "una piña" y que en su opinión no habrá ninguna "deserción". "Ella ha expresando lo que piensa y está en su derecho", pero según Castillo no habrá ningún problema a la hora de levantar el brazo para aprobar la ley de presupuestos.