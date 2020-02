El Consejo de Salud de la zona de Aguilar pide a la Junta la restitución de toda la plantilla médica

El Consejo de Salud de la Zona Básica de Aguilar de Campoo, reclama a la Consejería de Sanidad la restitución de toda la plantilla médica, tanto de área como del centro de salud. El colectivo considera “inaceptable” que no se cubran todas las plazas médicas de plantilla, que no se sustituyan los descansos después de las guardias ni a los facultativos que tienen que ausentarse, así como que no se recuperen las urgencias en Barruelo.

Este órgano de participación ciudadana reconoce el “tremendo esfuerzo y sobrecarga” que tiene acumulado el personal médico y el resto del personal sanitario de la zona de salud, que son “los verdaderos héroes” sobre los que recae la responsabilidad de tener que atender el funcionamiento de un centro de salud “con tan precarios recursos”.

Por ello, también reclaman que se ponga freno a una sanidad “a la deriva” que se está “anclando en el puro asistencialismo sanitario” y que ha reducido la Atención Primaria “a la consulta y firma de recetas del médico”. Igualmente pidieron que se asuma la responsabilidad subsidiaria que supone “el deterioro general de la salud de los ciudadanos de la zona” como consecuencia de la “presión asistencial” del personal sanitario; a no acometer medidas que supongan la supresión de consultorios locales de la Zona Básica de Salud de Aguilar de Campoo y restituir “de forma inmediata” el funcionamiento del consultorio médico de Quintanilla de las Torres.

El colectivo recuerda que el centro de salud de Aguilar de Campoo, que atiende a unos 12.000 habitantes de cinco ayuntamientos de Palencia y otros dos de Burgos, contaba hasta 2013 con 13 profesionales en Medicina de Familia, así como una pediatra, diez profesionales de Enfermeria, además de fisioterapeuta y personal administrativo. Pero como consecuencia de una “reestructuración” de la Atención Primaria, se perdieron dos médicos de familia.

Además de las pérdidas de plazas en el equipo de Atención Primaria, también se perdieron médicos de área y todos los sustitutos, entre ellos la pediatra de la que se ha prescindido durante “algo más de un año”, al tiempo que se redujeron consultas e intensidades en los consultorios locales, cambios de horarios, cierre de agendas o supresión de las guardias médicas de Barruelo de Santullán, al margen de las listas de espera de hasta siete días en Atención Primaria en Aguilar.

En el momento de celebración del Consejo de Salud, el colectivo informó de que de los once médicos de plantilla que debiera tener la Zona Básica de Salud de Aguilar de Campoo, están activos siete profesionales médicos “por distintas causas” aunque llegó a haber cinco en periodos vacacionales. Por último, el Consejo de Salud recordó a la Consejería de Sanidad que la responsabilidad de buscar y prever profesionales médicos es “única y exclusivamente suya” y que la atención a la salud pasa por garantizar la cobertura de los servicios sanitarios “a todos los vecinos, independientemente de donde vivamos”