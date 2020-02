Un centenar de personas piden en Donostia que se ponga fin de la caza

Alrededor de un centenar de personas se ha manifestado este domingo en San Sebastián para reclamar el fin de la caza, una actividad que los convocantes creen que tiene "fondos y formas de medievo" y que ya no debería practicarse "en este principio de milenio".

La marcha es la única celebrada en Euskadi de las 39 impulsadas por la plataforma No a la Caza (NAC) en distintas ciudades españolas.

"Un año más, y ya van nueve, salimos a la calle el primer domingo de febrero, que coincide con el fin de la temporada de la caza con galgo, la más cruel de todas las modalidades cinegéticas", ha dicho la coordinadora de NAC en San Sebastián, Laura Morejón.

Muchos de los manifestantes han hecho el recorrido, que ha comenzado en los jardines de Alderdi Eder y ha concluido en la plaza Okendo, acompañados de sus galgos, todos ellos adoptados tras haber sido abandonados.

"No a la caza con galgos y otras razas" era el lema de la pancarta que ha abierto la protesta, en la que los participantes han portado carteles con consignas como "Stop galgueros", "¡Matar es malo!" y "Los animales no nos pertenecen".

Al término de la marcha, a la que se han sumado otras asociaciones animalistas de Gipuzkoa, se ha dado lectura un manifiesto, en el que, entre otras peticiones, se ha exigido que acaben con la caza "quienes tienen la posibilidad de legislar".

Según NAC, que cita datos de las protectoras de animales, alrededor de 50.000 galgos son descartados cada año, una cifra a la que añaden "podencos, setters, pointers y otras razas utilizadas para cazar".

"Esto es así porque muchos de ellos no son válidos, son lentos, no tienen las cualidades requeridas o simplemente no sirven para cazar o son ' + Char(39) + 'viejos' + Char(39) + '. Por ello, NAC reivindica también la creación de una ley estatal de protección animal", destaca este colectivo.

Además de las convocadas en España, marchas similares se han celebrado ya en la ciudad alemana de Colonia (25 de enero) y la francesa de Toulouse (1 de febrero), mientras que en Amsterdam (Países Bajos), Milán (Italia) y Gante (Bélgica) han tenido lugar hoy.