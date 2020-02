"Está diseñado para el fracaso": un importante dirigente de Ciudadanos carga contra el partido

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y militante de Ciudadanos, Francisco Igea, criticó hoy la estructura interna de la formación naranja, que a su juicio está diseñada “para que todo el poder recaiga sobre el presidente”, sin tener en cuenta a la “excelente” militancia con la que cuenta, de forma que está “diseñado para el fracaso”. Según trasladó en una tribuna de opinión publicada hoy en El País, Igea diagnosticó que la “enfermedad” que amenaza ahora mismo a la formación naranja es “el hiperliderazgo”.

Según Igea, toda la organización del partido le debe su puesto “al superior jerárquico” por lo que llevarle la contraria, avisarle de que se equivoca o denunciarle si incumple las normas elementales de la prudencia política “puede acabar con tu carrera”. De hecho, recordó que de las siete personas que avisaron del “error” de la estrategia en “aquella famosa ejecutiva” solo queda uno en la gestora. “Es como si hubiésemos despedido del Titanic a quienes avistaron el iceberg”, declaró.

A juicio de Igea, el sistema no solo es “poco participativo” sino que, además, resulta “escasamente compatible con el espíritu liberal”, y aunque reiteró que Cs tiene en Inés Arrimadas “una excelente líder” como también lo era Albert Rivera, requiere de unos estatutos que le doten de un equipo “que rinda cuentas por sus resultados y que entienda que un partido se debe “primero a sus votantes, después a sus militantes y, por último, a sus dirigentes”.

El debate es para Igea, otro de los ingredientes con los que tendría que contar el partido naranja “para evitar que las decisiones difíciles dependan solo de la voluntad de un líder”, y en especial teniendo en cuenta la “excelente” militancia con la que cuenta Cs, que es “comprometida” y que llegó a la política “a servir y a cambiar las cosas”, por lo que pidió mayor confianza para ellos. “La inteligencia colectiva es el alma de los partidos liberales. La esencia del liberalismo debe ser el debate, no la disciplina”, aseveró.

Por ello, llamó a no perder “esta oportunidad” y no atender solo a los síntomas sin profundizar en la posible enfermedad porque, de lo contrario “volveremos a equivocarnos”, vaticinó. Y es que las decisiones que se están adoptando, con una mejora en la comunicación, centrando el mensaje y con el cambio de líder es “probable” que mejore la situación “a corto plazo”, pero “es poco previsible que resuelva sus problemas de fondo si no es capaz de diagnosticar su enfermedad”, que insistió que es el “hiperliderazgo”.