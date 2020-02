Muy cerca del objetivo

El Club Baloncesto Zamora Innova Chef ha logrado su 11ª victoria esta temporada (tercera consecutiva), que le sitúa al borde de lograr el objetivo de superar el corte de los que lucharán por el ascenso y la permanencia, y lograr así asegurar un año más su presencia en Leb Plata.

Enfrente, Ciudad de Ponferrada, que llegaba con la mejor racha de la categoría (7 victorias consecutivas), pero que sucumbió 80-69 ante los de Saulo Hernández.

La clave del encuentro estuvo en el primer cuarto, arrollador para los locales, 24-11, una diferencia ya insalvable para los bercianos. Al descanso, el resultado era de 46-35. Al finalizar el tercer cuarto (62-50), la duda no estaba en quién ganaría, si no en si el CB Zamora sería capaz de superar en basketaverage la derrota sufrida en la ida, que fue de 14 puntos. Eso provocó que ambos técnicos agotaran los tiempos muertos, Saulo Hernández para intentar lograrlo (se llegó a tener ventaja de 17), y otro, David Barrio (ex del CB Virgen de la Concha) por que no sucediera. En esta lucha menor, el Ciudad de Ponferrada se llevó el gato al agua.

El máximo anotador en los locales fue Bryce Canda, con 18 puntos, logrando 15 Nicholas Ryan. Destacar que Nnamdi que anotó 13, encestó sus 4 tiros de campo y solo falló uno de los seis tiros libres que tuvo. Eso, unido a sus 5 rebotes, una asistencia y un tapón le hizo ser el más valorado del equipo con 18 puntos.

Quedan dos jornadas, que para los zamoranos serán visitar Navarra y recibir a Morón. Una victoria (independientemente de la ventaja) daría matemáticamente acceso a la zona noble en la segunda fase, peleando como uno de los seis mejores del grupo oeste contra los seis mejors del este. Incluso, dependiendo de otros resultados, podría ser que el equipo se clasificase perdiendo los dos que restan.