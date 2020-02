Sabor a derrota

Es evidente que todo empate significa un punto. Pero no deja el mismo sabor cuando se tiene la sensación de que ese punto se ha ganado, o se ha perdido. Y esta vez no hubo dudas: el Balonmano Zamora Rutas del Vino perdió un punto al empatar, 28-28, frente al Barcelona B.

Y es que es difícil de explicar que se escape un partido cuando se entra en el último minuto dos goles arriba y con posesión. Pues es lo que le pasó a los pistachos, en un final de partido lamentablemente, que permitió que los filiales se llevaran un punto con el que ya no contaban.

El encuentro, que se recuperaba tras ser aplazado a principos de enero, fue muy igualado en la primera parte, si bien, salvo el 0-1 y el 1-2, siempre con los locales por delante. La máxima diferencia, 3 goles, fue con la que llegó al descanso: 18-15. La impresión general es que, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, incluso cuando el Barcelona B era un equipo dominador en la categoría, la primera victoria del año iba a llegar.

En la segunda parte, un gran inicio en los cincos minutos iniciales permitieron ampliar la diferencia a los 6 goles: 22-16. El rumbo del encuentro parecía definirse hacia un triunfo de los de Leo Álvarez. Pero no fue así. Reaccionaron los catalanes, que llegaron a situarse a un solo gol. Un nuevo estirón del Bmano Zamora elevó la diferencia a los 4 goles, a falta de apenas 2 minutos para que concluyera el partido. Y aunque pudo "matarse" en varias ocasiones y no se hizo, entrar con dos goles y posesión en el último minuto parecía un aval suficiente para ganar, Pero no fue así: dos lanzamientos fuera y un poste, provocados por la precipitación, los nervios o el cansancio, cuando lo lógico parecía haber apurado los segundos, aún a riesgo de algún pasivo, y la contundencia del Barsa B en la respuesta provocó ese final: a falta de 4 segundos, una vaselina visitante situaba el definitivo 28-28 en el marcador.

El máximo anotador fue Ramiro Martínez, recién llegado de jugar con la selección argentina, que logró 7 tantos. También volvió un Gastón Mouriño demasiado revolucionado, que se quedó en un gol, y tuvo a falta de unos segundos la bola para haber logrado el gol 29 y la victoria. Debutó en casa Joaquín Aravena, con detalles de mucha calidad, aunque con demasiadas pérdidas de balón, probablemente por la falta de acoplamiento al equipo.

El punto permite alejarse un poco más de la zona de descenso (2 puntos), y situarse en el puesto 11ª. El próximo sábado, el BM Zamora repite en casa, enfrentándose a Torrelavega, 3º en la tabla, y que llegará al Ángel Nieto con cuatro victorias consecutivas.