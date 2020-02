Un punto sin brillo, pero efectivo

Un empate entre dudas. El Almería puntúa en su visita a Los Pajaritos pero su entrenador, José María Gutiérrez, ‘Guti’, se mostró muy enfadado por el rendimiento del equipo, que no fue regular durante el partido y que empezó a jugar a partir del minuto 30, como explicó. Pero más allá de unas declaraciones cortas y directas, no fue un buen partido.

El Numancia era el dueño de la situación, dominaba las segundas jugadas y anulaba el centro del campo formado por Radosav Petrovic, Wilfrid Kaptoum y el debutante Fran Villalba. Fue un dominio sin muchas ocasiones, y las que provocaron eran neutralizadas por un gran Fernando Martínez. Fue cerca del descanso cuando despertó el conjunto almeriense. Lazo era el jugador más vertical, con Appiah yendo de menos a más. Este Almería es fuerte en transiciones defensa-ataque y el Numancia también tenía miedo a descubrir la defensa y que llegara el gol visitante.

Protagonistas

Sobre el césped dos equipos con verticalidad, que iban arriesgando conforme avanzaban los minutos. Era el 17 de la reanudación cuando Arvin Appiah recorta en el área y provoca un claro penalti, que transformó Juan Muñoz. Empezaba un nuevo duelo, pero no el que esperaba el Almería. El gol volvió a apagar al conjunto de Guti, dio un paso atrás y el Numancia comenzó a dar velocidad a la pelota.

Sin embargo, el auténtico talón de Aquiles en Los Pajaritos fue el balón parado. El Numancia fue madurando sus acciones y en un saque de esquina recuperó las constantes vitales. Adri remata de cabeza, Fernando y Maras consiguen despejar con la ayuda del larguero, pero la acción era revisada por el VAR. El balón no entró, pero se señaló penalti de David Costas, que reconoció en Carrusel Deportivo que no era una jugada tan clara como para decretar los once metros.

A partir del empate, el Numancia se adueñó de la pelota y no arriesgó. El Almería sí, que dispuso de varios balones parados y un remate de Iván Barbero, que debutó junto a Fran Villalba, que sacó la zaga rojilla. El empate no terminó de dejar un buen sabor de boca en el Almería, porque estuvo a punto de dar un bocado importante a la clasificación independientemente del juego. Un punto de seis posibles no permiten despegar en la tabla al conjunto de Guti, que pide más trabajo para empezar a reaccionar.

Preocupan los momentos de desconexión en los partidos, y los problemas para defender el balón parado, pero no se puede olvidar que el Almería solo lleva cuatro derrotas en veintiséis jornadas, que la calidad no es suerte, sino una virtud, y que está con tres de ventaja sobre el tercero.