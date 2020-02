Guti: "Parece que no venimos aquí a ascender ni queríamos ganar"

El José María Gutiérrez, ‘Guti’, más directo. El entrenador del Almería no echó balones fuera después de empatar en Los Pajaritos y mostró su enorme enfado con el rendimiento de los jugadores. El inicio de partido no fue el esperado, con un Numancia dominando y controlando la situación, llegando la reacción casi a la media hora. Inició su comparecencia con respuestas cortas y directas. Respecto a la jugada que da origen al 1-1, con el penalti que señala el VAR por falta de David Costas, el míster explicó: “Ha sido penalti clarísimo. Y no estaba enfadado con el árbitro”. Un resultado que no convence al preparador rojiblanco. No vio la mejor versión de los futbolistas y dejó titulares importantes en Los Pajaritos. Sin rodeos, apuntó que el resultado no le gustó y que un aspirante al ascenso como el Almería está obligado a rendir mucho mejor: “No estoy contento con el punto, más que nada por el juego de mis jugadores, nos han superado en todo y parece que no venimos aquí a ascender ni queríamos ganar”.

A balón parado sufrió mucho el Almería y así llegó la jugada del empate. El Numancia esperó su momento y aunque fue por detrás en el marcador, sabía que las oportunidades llegaría. Guti señaló que fueron tantas las dificultades por las que pasaron sus hombres que no tendría tiempo para enumerarlas todas. Quizá la peor versión fuera de casa desde que llegó al banquillo: “Tendríamos que estar toda la noche para explicar lo que nos ha faltado. No hemos tenido balón, ni lo queríamos, no ganamos las segundas jugadas... De todo nos ha faltado”.Pensando ya en darle la vuelta a la situación, el entrenador recuerda que la única solución es ponerse el mono de trabajo y luchar en el día a día: “El equipo tiene que trabajar desde el minuto 1 al 90, no que en el 65 no estoy...”.

Debutó como titular en Los Pajaritos y se llevó el único elogio de Guti en sala de prensa, que a su vez tampoco analizó en profundidad la plantilla con el cierre del mercado de fichajes: “Villalba ha estado espectacular, es un jugador diferente que no teníamos y que nos va a dar mucho. Ha sido un gran debut y estamos muy contentos con su llegada. Del mercado no hablo, los fichajes los hace el club, no yo”.

El Almería no atraviesa por su mejor momento, pero tampoco otros rivales directos en la Liga: “Si hemos ganado un punto de seis y seguimos segundos los demás no han hecho las cosas muy bien”.