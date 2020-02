El Baloncesto XCD cae ante el líder con un triple en los últimos segundos (67-65)

Muy cerca estuvo el Baloncesto Xerez CD de dar la sorpresa ante el líder, el Ciudad de Huelva, en un partido que resultó siempre muy igualado y que se decidió por un triple de los onubenses en los últimos segundos. Sólo esa acción privó a los jerezanos de sumar su cuarta victoria consecutiva.

El equipo de José María Berenguer de se presentaba con 3 ausencias importantes, las del base Dani Monge, el escolta Abraham Silva y el ala-pívot Antonio Herrera, cosa que hizo tirar de la cantera y convocar a los cadetes Jaime López y Miguel Ángel Jaén,, que están mostrando gran calidad y resultados en su competición llevando a su equipo a un paso de play-offs por la copa de Andalucía A.

El partido comenzó con homenaje al recientemente fallecido Kobe Bryant, y ambos equipos cedieron sus primeras posesiones de 24 y 8 segundos, los números que llevó en su carrera el malogrado ídolo mundial. En cuanto al partido en cuestión, en general fue muy trabado, debido a las grandes defensas, y se caracterizó por los muchísimos fallos de tiro de ambos equipos, especialmente de los jerezanos, lo que derivó en un resultado corto y con unos paupérrimos porcentajes en anotación (como ejemplo los 7 de 30 triples, o los 13 de 32 en tiros de campo lanzados del equipo azulino).

Arrancó el partido con un intercambio de canastas entre ambos equipos hasta el 9-7, momento de bloqueo de un apático equipo jerezano que aprovecharon los onubenses para abrir brecha en el marcador, y con un parcial de 10-0 , se llegaba al fin del primer cuarto con la renta de 12 puntos a favor del equipo local.

Resultado 1er Cuarto: 19-7

En el segundo periodo, entró en el encuentro el equipo azulino, que salió de su letargo y se puso en modo remontada, aunque el panorama, ante el líder y en su casa no era halagador. Las defensas, al contrario que el porcentaje de tiro, si eran buenas, más bien buenísimas, y cada canasta era fruto de un buen y trabajado ataque. La ofuscación de los jerezanos por la falta de acierto hacía que la confianza en el tiro cada vez se fuese minando más y más, y el equipo dirigido por José María Berenguer adquiría dependencía del juego interior y de los tiros de Nickerson, que junto a Pablo Martínez, (aunque éste lanzó poco), fueron los únicos jugadores con porcentajes de tiro aceptables. Aun así, y tras llegarse a la máxima diferencia a favor del equipo de casa de 14 puntos (26-12 en el minuto 5), recortaban 5 puntos en este periodo y se llegaba al descanso con el equipo local 7 arriba

Resultado 2º Cuarto: 12-17

Resultado acumulado: 31-24

El tercer cuarto, el equipo jerezano continuaba remando para recortar la ventaja del equipo local, pero cada vez que se acercaba a un tiro de neutralizar la diferencia, se atenazaban y los locales volvían a hacer brecha, mientras el marcador hacía la goma con diferencias entre los 9 y los 2 puntos de diferencia a favor del líder de la categoría. Los xerecistas también se llevaban éste periodo, aunque solo por un punto a su favor, lo que les dejaba a 6 puntos para afrontar el último tramo del encuentro.

Resultado 3er Cuarto: 19-20

Resultado acumulado: 50-44

El último cuarto comenzó como acabó el tercero, con un equipo jerezano que se negaba a aceptar la derrota, y tras llegar a alejarse a 11 puntos (57-46 en el minuto 6), se ponía las pilas y endosaban un parcial de 0-9 que les volvía a dejar a un tiro de diferencia, 57-55 con 4 minutos por jugarse. Se volvía al juego del gato y el ratón, las diferencias se mantenían entre los 7 puntos y los 2, hasta el último minuto, donde la necesidad obligó a los de Berenguer a romper la barrera psicológica y tomar el mando del encuentro; épicamente se daba la vuelta al resultado en el más difícil de los escenarios y con todas las adversidades posibles, como eran las bajas, que se echaron muchísimo de menos, y la falta de acierto en tiro. Con 16 por jugarse, la posesión era para los de Huelva, que se la jugaron en una jugada corta y con tiro triple de David Blanco a 6 segundos del final, curiosamente el único tiro de campo anotado de sus 8 lanzamientos del encuentro.

Desafortunadamente, con los tiempos muertos agotados por los xerecistas, el crono no se paró y solo les quedó 6 segundos para forzar la prórroga o jugársela a un triple para llevarse el encuentro, cosa que no ocurrió debido a la precipitación en una jugada bien defendida por los locales, que no le dieron la oportunidad de ponerle la guinda a su actuación al MVP del encuentro: E Victor Nickerson, que pese a no haber podido rematar el partido, acabo con 42 de valoración, gracias a sus 31 puntos, 18 rebotes y 4 recuperaciones.

Resultado 4º Cuarto: 17-21

Resultado final: 67-65