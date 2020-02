Miriam López: "Renunciaremos a la plaza de Superliga si no encontramos un patrocinador"

La colocadora, capitana y presidenta del Algar Surmenor, Miriam López, ha analizado en 'SER Deportivos Región de Murcia' la campaña del conjunto algareño, que tiene encarrilada su permanencia en su debut en la máxima categoría del voleibol nacional. Actualmente son octavas, a nueve puntos del descenso, aunque tienen problemas a la hora de afrontar los gastos, por la falta de un patrocinador. La entrevista se puede escuchar aquí:

López reconocía en la SER que la campaña que están haciendo en el Algar Surmenor ha superado las expectativas; "si nos lo dicen no nos lo creemos", afirma. El objetivo a principio de temporada era la permanencia y ahora se encuentran "prácticamente salvadas", aunque reconoce que todavía "quedan muchos partidos".

Destaca como un momento clave en la temporada la victoria en el Pabellón Escolar ante IBSA CV CCO 7 Palmas por 3-1, uno de los equipos de la zona alta y que además supuso el primer partido de tres puntos en toda la temporada.

Destaca la "suerte" que se ha tenido con los fichajes que han hecho y el "grupo sólido" que se ha hecho con ellas y jugadoras de la casa. Ha destacado el rendimiento de las americanas Denise Belcher y Devon Rachel, a la vez que ha calificado como un importante "contratiempo" la lesión de Edna Bugmann, otra de las que estaban llamadas a marcar la diferencia aunque destaca que "el equipo se repuso" a esta baja.

El brillante aspecto deportivo del Algar Surmenor contrasta con el económico. La presidenta reconoce que en el club algareño están "pasándolo económicamente bastante mal" y que a estas alturas del año ya hay falta de "solvencia".

Lamenta la "falta de un patrocinador potente" que apueste por el club. Indica que aún la temporada "no está salvada económicamente" y que no van a poder "acabar la temporada con todo pagado". Agradece los pequeños apoyos, en su mayoría de empresas de El Algar, así como del Ayuntamiento de Cartagena, pero cree que la situación se ha convertido en un "sinvivir diario" y reconoce que si no encuentran un "patrocinador potente" se verían obligadas a "renunciar a la plaza de Superliga".